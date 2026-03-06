La Ponferradina no se fía del colista

La racha de la Ponferradina, con ocho jornadas sin perder y sin encajar gol, han catapultado al conjunto berciano a la quinta plaza del Grupo I de Primera Federación que le daría derecho a disputar la fase de ascenso a LaLiga Hypermotion de Segunda División. Este sábado, la Deportiva recibe a Osasuna Promesas, a partir de las 18.30 horas en El Toralín.

El conjunto berciano, que llegó a rozar la posición de colista tras la derrota con la que abría el año en Lezama ante el Athletic B (1-0), encadenó posteriormente una dinámica de resultados positivos con siete victorias y tan solo un empate cedido en el estadio El Toralín frente al segundo clasificado Celta Fortuna (0-0).

La llegada al banquillo del técnico franco-tunecino, Mehdi Nafti ocupando el lugar de Fernando Estévez tardó en surtir efecto ya que tras su llegada, la Deportiva sumó cinco jornadas sin conocer la victoria, con tan solo un empate en Salamanca ante el Unionistas (2-2) y el resto derrotas, dos caseras ante el Arenas (1-2) y Arenteiro (1-3), además de los tropiezos en el campo del lider Tenerife (2-0) y el mencionado ante el filial bilbaíno.

La imbatibilidad que sigue ampliando el equipo blanquiazul y su portero Andrés Prieto tienen otra ocasión para continuar incrementando.

Por otra parte, el centrocampista cántabro de la Ponferradina Fede San Emeterio ha sido intervenido quirúrgicamente del menisco de la rodilla derecha, una dolencia que arrastraba desde hace meses y que le ha impedido disputar los tres últimos partidos ante el Arenas de Getxo, Talavera y Real Madrid Castilla.

El exjugador de Cádiz, Real Valladolid o Racing de Santander, entre otros equipos, que cumple su primera campaña en el conjunto berciano, ya había visto limitada su participación en los compromisos frente al Lugo y Celta Fortuna y, finalmente, se ha optado por una artroscopia para intentar solucionar el problema.

Aunque no se ha estimado el tiempo de recuperación, que podría situarse entre las seis y ocho semanas, lo que complicaría su participación con la Deportiva en la actual temporada, siempre que no logre clasificarse para las eliminatorias por el ascenso a LaLiga Hypermotion.

La ausencia de San Emeterio se une a las bajas, también por lesión, del central David Andújar y el centrocampista Erik Morán, refuerzo de invierno.

El equipo berciano atraviesa por su mejor momento deportivo en el presente campeonato de Liga