El Osasuna Promesas acaba con la racha de la SD Ponferraadina

Andrés Prieto encajó el gol del Osasuna Promesas en el minuto 16. El que acababa con su inmatibilidad y la racha en positivo de la SD Ponferradina.L. DE LA MATA

SD PONFERRADINA 0

Andrés Prieto; Koke (Jorrín, min 46), Undabarrena, Ger Nóvoa, Andoni López; Esquerdo (Xemi, min 46), Frimpong (Pau Ferrer, min 85); Borja Vázquez, Cortés (Keita, min 67), Borja Valle y Slavy (Petkov, min 67).

OSASUNA PROMESAS 1

Rafa Fernández; Rufo Lucero, Jiménez, Espejo, Santos, Raúl Chasco; Arrasate, Manu Rico (Garín, min 80), Auría; Arroyo (Ander Yoldi, min 70) y Bonel (Dani González, min 70).

Goles: Texto. Árbitro: Alfredo Ramo Andrés (Comité Aragonés). Mostró amarilla a Ger Nóvoa (min 44), Jorrín (min 86) y Undabarrena (min 97) por los locales y a Arrasate (min 47), Manu Rico (min 71), Raúl Chasco (min 72) y Dani González (min 88) por los visitantes. Incidencias: Estadio El Toralín. Presenciaron el encuentro correspondiente a la 27ª jornada de Liga 5.821 espectadores.

La SD Ponferradina saltaba al césped de El Toralín como equipo de play off. Y acababa el partido frente al colista Osasuna Promesas fuera de ese peldaño. No fue la mejor tarde para los blanquiazules que se veían sorprendidos por el colista del grupo que con un gol en el minuto 16 recomponían el guion previsto por los de Nafti que no pudieron enjugar esa mínima renta en su contra, pero al final infranqueable, para acabar perdiendo por 0-1.

Y bajarse de esa racha de ocho encuentros en clave positiva. Y todo en un día agridulce para el portero Andrés Prieto que celebraba su centenario defendiendo el escudo deportivista y que además, en esos 16 minutos que transcurrieron desde el pitido inicial hasta el momento en el que encajaba el gol de Bonel, alcanzar un récord de imbatibilidad cifrado en 769 minutos.

La visita del colista tenía trampa. La SD Ponferradina era consciente que en esto del fútbol no hay equipo fácil ni tampoco un resultado que pueda asegurarse antes de que se dispute el partido. Los de Nafti lo comprobaron esta vez en sus carnes. Con Slavy en el once inicial y el regreso a la titularidad de Esquerdo, la SD Ponferradina iniciaba con fuerza el pulso. Andoni fue el primero en intentarlo a los seis minutos de juego aunque su lanzamiento se desviaba por poco del camino correcto hacia la portería del Osasuna Promesas.

Todo parecía transcurrir como se esperaba, pero a los 16 minutos todo volaba por los aires. En una jugada del filial osasunista Andrés Prieto se empleaba a fondo para repeler el lanzamiento de Arroyo. Pero en ese rechace el más listo fue Bonel que lograba dar con la portería deportivista para hacer el 0-1.

Fue un jarro de agua fría, pero quedaba todavía mucho tiempo por delante para recomponer la situación.

Hasta el descanso la Deportiva intensificó su presión sobre el rival y también la presencia en el campo contrario. Pero le faltó concretarlo en acciones suficientes para marcar. Borja Valle tuvo las dos más claras, pero en balón se mostraba esquivo con la portería del Osasuna Promesas que lograba irse al descanso con ventaja.

Tras el paso por vestuarios la SD Ponferradina siguió intentándolo.

Mehdi Nafti introdujo varios cambios para mover el árbol e intentar reconducir el panorama. El dominio era suyo, pero de ninguna manera encontraba el camino correcto. La portería parecía empequeñecerse en cada ocasión en la que se presentaba ante Rafa Fernández.

Las jugadas a balón parado tampoco encontraba su premio. Y es que los locales dispusieron de hasta 16 saques de esquina que de una forma u otra no resultaron ser productivos.

Pasaban los minutos y los jugadores blanquiazules empezaban a impacientarse. El Osasuna Promesas, bien pertrechado atrás, desbarataba cualquier opción de peligro en su contra. Minuto a minuto esas llegadas fueron dispersándose más en el tiempo.

La entrada de Xemi en esta segunda parte sirvió un poco para dotar de mayor picante a la zona de ataque. Y suyas fueron las dos ocasiones más claras. Eso sí, ambas desbaratadas por el rival.

La primera desviada por un defensor cuando iba directa a portería y la segunda atajada por el portero Rafa Fernández.

Petkov tuvo la última ya en el tiempo suplementario (el árbitro añadía ocho minutos).

Pero no era la tarde ni el partido buscado por la SD Ponferradina y el balón tampoco encontraba la meta deseada, al menos para hacerse con un punto.