León y Astorga se suben a la Vuelta a España Femenina

León y Astorga tomarán este 2026 el relevo a La Robla como representantes de la provincia en la Vuelta a España Femenina. Las dos ciudades, en un año tan especial como el del Centenario de Gaudí, unirán su nombre en el libro de ruta de una de las grandes pruebas ciclistas a nivel internacional junto a Tour y Giro.

Lo harán para protagonizar una de las etapas de la carrera que este lunes oficializaba el recorrido de sus siete jornadas competitivas. En la quinta, el jueves 7 de mayo, las mejores ciclistas del pelotón mundial (todo apunta a que la ganadora el pasado año Demi Vollering sea de la partida intentando igualar el récord de tres triunfos de su compatriota Van Vleuten), librarán una nueva batalla deportiva entre la capital leonesa y la capital maragata, de 119 kilómetros.

A pesar de que el recorrido no presenta a nivel orográfico desniveles importantes, la presencia de viento y un continuo sube-baja pueden hacer mella en las ciclistas y dejar a las menos fuertes fuera de combate. Será también el preludio a las dos últimas jornadas en suelo asturiano de alta montaña con finales en Les Praeres y el Angliru.

El trazado de la etapa tendrá como salida León para transcurrir por Garrafe de Torío en el kilómetro 10, Robles de la Valcueva en el 22,9 y La Robla en el 34. De ahí ascensión a la primera de las dos cotas puntuables, en este caso de tercera categoría, la Collada de Olleros de Alba en el kilómetro 42,6. Descenso y paso por Oterico en el kilómetro 60,3 para acometer la ascensión, también de tercera categoría, al Alto de La Garandilla cuando el rutómetro marque el kilómetro 73,7.

La comarca de La Cepeda marcará el devenir de los últimos kilómetros con paso por Villameca (kilómetro 91,8) y Villamejil (102,9) antes de que las corredoras se dirijan a la meta ubicada en Astorga, a la vera del Palacio Episcopal.