Diario de León


Álvaro Pérez amplía su vínculo con el Ademar por dos años

La salida de Saeid amerita la llegada de otro portero

Álvaro Pérez junto a Alberto Martín en un partido.

Álvaro Pérez junto a Alberto Martín en un partido.ángelopez

Publicado por
Guillermo Mieres
León

Creado:

Actualizado:

El portero del Ademar León, Álvaro Pérez, ha renovado con el equipo marista hasta el final de la temporada 2027-2028. 

El joven portero llegó al club leonés en la temporada 2023-2024 y se ha asentado como un gran proyecto de presente y futuro, contando paulatinamente con más minutos y protagonismo dentro de la pista.

Con la salida del iraní Saeid Barkhordari rumbo a Torrelavega, la continuidad del guardameta llamado para entrenar con España supone una gran noticia para el Ademar.

tracking