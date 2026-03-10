Álvaro Pérez amplía su vínculo con el Ademar por dos años

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El portero del Ademar León, Álvaro Pérez, ha renovado con el equipo marista hasta el final de la temporada 2027-2028.

El joven portero llegó al club leonés en la temporada 2023-2024 y se ha asentado como un gran proyecto de presente y futuro, contando paulatinamente con más minutos y protagonismo dentro de la pista.

Con la salida del iraní Saeid Barkhordari rumbo a Torrelavega, la continuidad del guardameta llamado para entrenar con España supone una gran noticia para el Ademar.