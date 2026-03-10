Álvaro Pérez amplía su vínculo con el Ademar por dos años
La salida de Saeid amerita la llegada de otro portero
El portero del Ademar León, Álvaro Pérez, ha renovado con el equipo marista hasta el final de la temporada 2027-2028.
El joven portero llegó al club leonés en la temporada 2023-2024 y se ha asentado como un gran proyecto de presente y futuro, contando paulatinamente con más minutos y protagonismo dentro de la pista.
Con la salida del iraní Saeid Barkhordari rumbo a Torrelavega, la continuidad del guardameta llamado para entrenar con España supone una gran noticia para el Ademar.