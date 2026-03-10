La Vuelta a España Femenina 2026, el mejor escaparate de Astorga

Astorga entrará en la historia de la Vuelta a España Femenina con su presencia en la edición de este año. Se une así al protagonismo que la capital maragata ha tenido en la versión masculina donde acumula nada menos que cinco participaciones.

En la puesta de largo el pasado lunes en Ribeira (La Coruña) se desvelaba un secreto que no lo era tanto, ya que, coincidiendo con el Centenario de la muerte de Antonio Gaudí, desde la capital maragata y desde la vecina León se trabajó para que dos de los grandes monumentos de este arquitecto, Botines y el Palacio Episcopal, acercarán ese medio centenar de kilómetros que los separa en el mapa a través del deporte del ciclismo.

Escartín, Julián García, José Luis Nieto, Álvarez Courel y Guillén posan en la presentación de la Vuelta a España femenina 2026.DL

El director general de deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez Guijo, el presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez Courel, el alcalde de Astorga José Luis Nieto y el concejal de Deportes de la ciudad bimilenaria Julián García estuvieron presentes en dicho acto. Precisamente desde el Ayuntamiento de Astorga a través de su máximo representante se agradecía a la Diputación Provincial de León por su apoyo «para que este final de tapa pueda ser posible y también a la junta de Castilla y León por su implicación en esta promoción de la provincia de León en la vuelta ciclista femenina». Y añadía que «160 canales internacionales retransmiten esta Vuelta Ciclista, por lo tanto, es un escaparate único para conocer la obra de Gaudí, tanto fuera de nuestro país como en otras partes de España".

Un agradecimiento que sin duda alguna refrenda la colaboración entre las administraciones para que la Vuelta a España Femenina sea una realidad entre León y Astorga. La vuelta ciclista España femenina se compone este año de siete etapas, cuatro serán en Galicia, la quinta en la provincia de León y las otras dos en Asturias.