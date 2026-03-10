El Barcelona salva el empate en Newcastle

Publicado por Melchor Salas Newcastle Creado: Actualizado:

De penalti, sobre la bocina y tras no merecer nada durante todo el partido, el Barcelona logró un empate (1-1) y no sabe muy bien cómo ante un Newcastle que fue mejor y creyó que tenía asegurada la victoria en el minuto 87 gracias a un gol de Harvey Barnes. Un penalti sobre Dani Olmo y transformado por Lamine Yamal con el tiempo cumplido da una vida extra a los azulgranas, que podrán sentenciar la eliminatoria con su gente la semana que viene.

Yamal, prácticamente en su única aparición del partido, solventó el rácano y débil planteamiento de Hansi Flick ante un Newcastle que paladeó la victoria hasta el minuto 96, cuando con el tiempo cumplido se llevó un jarro de agua fría. De nuevo, como en la fase de grupos, la falta de puntería y un par de chispazos del Barcelona negó a los magpies lo que debería haber sido una merecida victoria.

Sobrepasado por el escenario, como tantas otras veces en la última década, el Barcelona salió a verlas venir. No ayudó la baja en las horas previas de Eric García, que obligó a poner en el campo a Ronald Araújo, ni la completa desconexión de los jugadores de ataque. Ni Yamal ni Raphinha ni Robert Lewandowski aparecieron por el norte de Inglaterra.

En el minuto 87, sin casi tiempo de reacción, Jacob Murphy tiró una pared en una banda, puso un centro al segundo palo y nadie siguió a Harvey Barnes, que remató a bocajarro y solo. No impactó bien la pelota y esta fue contra el pecho de Joan García, pero la propia inercia la introdujo en la portería. Explotó St. James’ Park y el Newcastle se veía vencedor. Era cuestión de aguantar seis minutos.

Y todo le iba bien hasta que en el minuto 96, Dani Olmo se metió a la desesperada en el área del Newcastle. El centrocampista español dribló y se topó con un torpe Thiaw, que le zancadilleó. El árbiro italiano Marco Guida no lo dudó. Señaló el punto de penalti y no hubo VAR que salvara al Newcastle.