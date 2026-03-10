El Atlético de Madrid roza los cuartos de final de la Champions

Publicado por Iñaki Dufuor Madrid Creado: Actualizado:

Una puesta en escena esperpéntica del Tottenham y su portero Antonin Kinsky, exageración absoluta del error no forzado, impropia de la Liga de Campeones, desencadenó la victoria más fulminante (5-2) que jamás ha logrado el Atlético de Madrid en las eliminatorias del gran escenario europeo, rumbo firme, aparentemente invariable, a los cuartos de final con tres goles de renta y la vuelta pendiente en Londres en una semana.

En 22 minutos, los primeros 16 con el citado guardameta (cambiado por Igor Tudor con el 3-0), machacó al conjunto londinense, que le obsequió con un inicio de noche tan plácido como inimaginable en el Metropolitano. Cada regalo del equipo inglés, a cada cual más espléndido, lo aprovechó el Atlético como debe, con los goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Le Normand para dejarlo todo casi sentenciado.

El 4-0 era mejor que el 5-2 final. Porque, después, Pedro Porro anotó el 4-1 aún en el primer tiempo, Julián Alvarez restableció la ventaja con el 5-1 y Oblak falló también en su portería para el 5-2 de Solanke. La eliminatoria está muy encarrilada. Aún no resuelta.

El comienzo no lo habría imaginado el conjunto inglés ni siquiera en su peor pesadilla. Un despropósito sobre el césped resbaladizo del Metropolitano (ya se quejaron algunos jugadores del propio Atlético sobre el estado del verde hace semanas). Nada ya disimula el momento de los Spurs. Ni esta Champions a la que acudía como contraposición a su realidad sombría, a un punto del descenso en la liga. Sus problemas son evidentes.

La sucesión de hechos fue bochornosa para el Tottenham, que entregó a toda velocidad la victoria al Atlético. Ni a propósito lo habría hecho tan mal. Quedó señalado de forma inequívoca su portero Kinsky, apuesta imprevista de Tudor (sólo había jugado dos encuentros antes, en la Copa de la Liga), culpable de dos de los tres goles que recibió en cuarto de hora y cambiado tras el 3-0.