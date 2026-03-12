Quince días para empezar a pescar

Cotos, AREC y EDS son los escenarios donde la pesca es todo un arte y una pasión.RAMIRO

La temporada de pesca está a la vuelta de la esquina. En quince días los ríos empezarán a contar con pescadores tanto en sus laderas como en su interior (todavía con caudales altos y aguas frías). El 28 es el día señalado, ya con la Semana Santa comenzada, para que los aficionados a la caña y el anzuelo puedan dar rienda suelta a su pasión. Eso sí, aunque los más madrugadores no faltarán a este día, habrá que esperar al paso de los días y algunas semanas para que la afluencia sea notable.

Esta temporada en Castilla y León no habrá destacadas novedades.

Y en el apartado de la ocupación tampoco se esperan cambios sustanciales siendo los mismos escenarios que en 2025 coparon las preferencias de los aficionados los que vuelvan a repetir.

En cuanto a los ríos con muerte se espera que las preferencias vayan de nuevo por Villarroquel, Sardonedo, Gradefes, el Condado I, Quintana de Rueda y Pesquera. Todos ellos contaron el pasado ejercicio con una ocupación plena. Y se espera que esas cifras sean similares en este curso. Lo mismo que para la pesca sin muerte con Villafeliz marcando el paso.

Vegamián, Sardonedo y Felmín serán otros escenarios con amplia demanda tanto de pescadores autóctonos como de aquellos procedentes de otros puntos de la geografía nacional.

En cuanto a los Escenarios Deportivo Sociales la palma el pasado curso fue compartida en cuatro de los cinco. Villomar, Villanueva de Carrizo, Santa Marina del Rey y Ponferrada contaron con una ocupación del 100% siendo el único que se descolgó de estas cifras el de Antoñán del Valle que no llegó al 40 por ciento.

Para cerrar el triángulo, los AREC también contaron en algunos escenarios con una ocupación plena. En ese caso en media docena: Sil, Marne, Lugán, la Magdalena, Embalse de Selga de Ordás y El Balsón mientras que rozaron esa cifra con un 99% Bernesga y Puente Paulón.

Todas estas cifras apenas variarán en este 2026, un año que mantendrá la tónica de los últimos y que volverá a tener a la trucha como la gran protagonista. Desde el 28 de marzo hasta que baje el telón el 15 de octubre.

La cuenta atrás está cada vez más próxima a finalizar. Medio mes por delante y los ríos empezarán a contar con la presencia de pescadores. En León como una provincia de referencia tanto por la extensión de las masas de agua trucheras que superan los 2.000 kilómetros, como por la calidad y espectacularidad de sus escenarios.

Ríos de montaña o aquellos regulados por embalse, más caudalosos o menos,... la variedad de escenarios es algo que también tiene un valor especial para convertir a la provincia en un faro de pesca. Para todos los gustos y también para aquellos, cada vez más, que se decantan por la pesca sin muerte. Eso sí, hay espacio para todos en los ríos que riegan la provincia leonesa.