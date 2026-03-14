Las fotos de León teñido de verdiblanco con más de un millar y medio de seguidores cántabros

La afición del Real Racing Club de Santander se hace sentir con fuerza en el casco antiguo de León, sobre todo en el Barrio Húmedo y en el Barrio Romántico, con motivo del enfrentamiento ante la Cultural a partir de las 16.15 horas en el estadio Reino de León. El desplazamiento masivo de seguidores desde Santander ha reportado una gran presencia de aficionados racinguistas en el centro histórico de León, ambiente que se ha caldeado en las horas previas al encuentro.

Con las entradas agotadas, la Cultural Leonesa envió inicialmente 1.200 entradas a la entidad cántabra, pero la alta demanda provocó que los aficionados santanderinos retiraran rápidamente los cupos disponibles para el duelo en el Reino.

Las horas previas el choque se caracterizan por un ambiente festivo, con los seguidores de ambos equipos poblando los bares y las calles céntricas de la ciudad con cánticos y banderas, generando un ambiente de derbi vibrante en el casco antiguo.

El partido llega en una fase decisiva de la temporada, con el Racing de Santander buscando afianzar el liderato con el objetivo de dar un paso más hacia el ascenso directo a Primera División frente a una Cultural que busca sumar una victoria de gran valor para aspirar a la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

El partido propicia de momento una fiesta del fútbol en el centro de la ciudad leonesa, pese a ser catalogado como de alto riesgo debido a la gran afluencia de seguidores cántabros, con los colores verdiblancos tiñendo las zonas céntricas de León antes del choque deportivo entre el equipo leonés y el cántabro.