La Cultural Leonesa cae con las botas puestas

El culturalista Selu Diallo conduce el balón en un lance del partido ante el Racing de Santander en El Reino de León.Virginia Moran

El tercer capítulo Rubén de la Barrera se saldó con derrota (1-2), en un partido en el que los de casa dieron siempre la cara. Los del Reino demostraron personalidad y generaron buenas opciones de gol en el primer acto, pero fue el Racing quien acertó primero con una Diana de Andrés Martín antes del descanso. Después, en el segundo tiempo, los leoneses reaccionaron y encontraron el premio al trabajo con el empate de Calero, lo que dio alas a los locales. Pero cuando mejor jugaban y más cerca estaban de la remontada surgió de nuevo Andrés Martín para sentenciar con el 1-2.

El equipo leonés afrontó el partido de nuevo con novedades en el once. De la Barrera no acaba de encontrar el equipo tipo. Peru volvió al banquillo en beneficio de Rodri Suárez y Matía Barzic. En el centro del campo Selu Diallo y Thiago Ojeda se hicieron fuertes por el centro, con Calero y Víctor Moreno en los extremos, además de Chacón como mediopunta y Manu Justo en el ataque.

La Cultural partió con ímpetu. Como mejor prueba un disparo disparo desde la frontal del área de Chacón, que se marcha desviado. Muy buen arranque de los del Reino, con un Racing de Santander replegado.

A continuación, la Cultural mantuvo la intensidad con un servicio de Calero para Manu Justo, que a punto estuvo de liarla. Qué extraordinaria puesta en escena de los culturalistas.

Enseguida, acción cocinada a fuego lento que acabó con un disparo a bocajarro de Rodri Suárez que Ezkieta bloqueó con seguridad. El partido se convirtió en un toma y daca, con otro disparo de Manu Justo que se fue a saque de esquina, con una Cultural muy bien plantada sobre el césped.

Aunque el primer susto para los culturalistas llegó con el gol racinguista anulado cuando estaba milimétricamente adelantado Andrés Martín respecto a Rodri Suárez y el tanto no iba a subir finalmente al marcador. La paró de primeras Badía, pero la insistencia de Guliashvili le llevó a mandar el rechace al fondo de la red. Habría sido un mazazo para una Cultural muy bien posicionada.

Pero el gol sí subió al tanteador en el minuto 37 cuando se adelantó, ahora sí el Racing de Santander por mediación de Andrés Martín.

Replicó la Cultural por medio de Manu Justo tras un zurdazo de Víctor Moreno que había despejado Ezkieta con una buena reacción de la Cultural. Así concluyó la primera parte.

Tras el paso por vestuarios, el equipo leonés salió con nuevos bríos y con la presencia de Collado desde el primer minuto de la continuación.

El conjunto de casa en el minuto 56 obró la merecida igualada, cuando una asistencia de Collado sobre Calero la remató el de Parla a bocajarro para empatar el encuentro, con la afición culturalista viniéndose arriba.

Con Tresaco sobre el césped, la insistencia leonesa se prolongó con un centro de Calero que no llegó a rematar Collado, que ahí tuvo el 2-1 la Cultural, pero a la postre se quedó en nada. Después fue Barzic el que porfió por el gol, pero de nuevo se resistió.

Cuando mejor se encontraba la Cultural, una cabalgata de Andrés Martín a campo abierto batió a Edgar Badía con una definición impecable. Fue el gol de la sentencia que mantiene al cuadro culturalista hundido en zona de descenso, en la vigésima posición con 27 puntos.