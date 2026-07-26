Clausurado un vertedero de escombros ilegal junto al Ayuntamiento de Sabero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sabero ha procedido a la clausura del vertedero de escombros habilitado junto a la casa consistorial, una instalación cuya situación venía siendo denunciada desde hace meses por el Partido Popular.

El PP recuerda que cuestionó desde el primer momento la creación de este vertedero al no tener constancia de la existencia de ningún expediente administrativo que amparara su puesta en marcha. Por este motivo, advirtió públicamente de que podría encontrarse en una situación ilegal o, al menos, irregular.

La instalación estaba ubicada en una finca anexa al Ayuntamiento, en una zona de gran tránsito de vehículos y peatones, junto a la carretera general que atraviesa el valle. Además, se encontraba a escasos metros del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, catalogado como Bien de Interés Cultural.

Según denuncia el Partido Popular, desde su creación se fueron depositando en este espacio los escombros procedentes del derribo de dos viviendas, sin que existiera un control adecuado sobre los materiales almacenados.

Los populares sostienen que la clausura del vertedero llega después de diversas denuncias y de la intervención de distintas administraciones, entre ellas el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Duero.

Para el PP, este episodio vuelve a evidenciar una forma de gestión basada en la «improvisación» y en la falta de planificación. «Si el Ayuntamiento hubiera hecho las cosas correctamente desde el principio, se habría evitado una situación que ha terminado obligando a clausurar estas instalaciones», señalan desde la formación.

El Grupo Popular considera que este caso constituye un nuevo ejemplo de la forma de actuar del alcalde, a quien acusa de generar problemas donde antes no existían para posteriormente presentarse como quien los resuelve.