Una plaza para la abuela de España en Zambroncinos

Teresa Fernández Casado con el mural que le ha dedicado su sobrino Domingo por sus 113 años. FIRMA

Trece y trece: 2026. Nació en 1913 y cumplirá 113 años el 29 de julio. «¿No serán muchos años?», dice cuándo se le pregunta qué siente al llegar a tan larga edad, posiblemente la más elevada que haya alcanzado una persona en León.

Es Teresa Fernández Casado ostenta el título de persona más longeva viva en España desde el 11 de noviembre de 2025, tras el fallecimiento de la catalana Angelina Torres Vallbona, de 112 años. Teresa ha vivido toda la su larga vida en el pequeño pueblo de Zambroncinos del Páramo. Come bien, duerme bien y, ahora que es verano, su mayor entretenimiento es salir a la plaza con las vecinas.

Como si fuera una moza, no vuelve hasta las 11 de la noche. Acompañada de su hija, claro. Ni el mundial de fútbol, con la final entre Argentina y España, le distrae de esta costumbre que comparte, entre otras vecinas, con Marina, una mujer de 105 años.

Todo el mundo habla del cumpleaños de Teresa en Zambroncinos. El alcalde ha sacado un bando en el que invita a participar en la celebración del acontecimiento y su sobrino Domingo, maestro, anda afanado con un mural que engalanará la plaza del pueblo a la que el Ayuntamiento de Zotes del Páramo va a poner el nombre de Teresa Fernández Casado.

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, acudirá ese día a la iglesia parroquial de Santo Tomás de Aquino para oficiar la misa dedicada a la abuela de España. Y después de inaugurar la plaza, con sus bancos y mobiliario urbano a estrenar, todo el pueblo participará de una cena en honor a su vecina supercentenaria. Además de la tarta con las 113 velas no faltará una copita para que Teresa brinde con todo el pueblo.

«Ando haciendo lo que quiero», dice con desparpajo la mujer. Para trabajos los que guarda en su memoria desde que era niña y salía a guardar las ovejas y también asistía a la escuela del pueblo, donde aprendió las primeras letras y las reglas básicas de matemática.

Fue la menor de ocho hermanos. A los 17 años, se casó con Julián de Paz Casas, un joven del pueblo. Al año siguiente, nació su primogénito, Ángel, y su segundo hijo, Amancio, en septiembre de 1933. Tras el nacimiento de su tercer hijo, su marido fue llamado a la guerra, pero debido a ciertas circunstancias, se libró de tener que disparar contra otros españoles.

El matrimonio tuvo nueve hijos más, aunque tres murieron. El trabajo en el campo no era más que una parte de la Para mantener a su familia, elaboraba queso con leche de oveja, tejía calcetines de lana y cosía ropa para sus hijos con su máquina de coser.

En su juventud, Teresa sufrió un accidente con una azada, mientras trabajaba en el campo entresancando remolacha. Una astilla salió despedida y le provocó la pérdida de gran parte de la visión de un ojo, aunque siempre ha visto la vida con optimismo y muchas ganas. Ahora ha perdido casi la visión del único ojo, pero oye muy bien y su buen humor (y a veces también algún cabreo) no la ha abandonado.

Teresa vive cuidada, a temporadas, por sus hijas Rosa (76 años) y Manoli (78), así como sus hijos Ausibio (80), Inma (82), Amancio (93), Ángel (94). El sexto hijo, que falleció hace unos años, tendría ahora 90 años.

Llegar a los 113 años es un hito para Teresa, para su pueblo, para León y también para España. Por ahora, la persona que ha cumplido más años en España ha sido María Branyas Morera, que alcanzó los 117 y 168 días y falleció el 19 de agosto de 2024.

Por su parte, Jesús Redondo (2 de junio de 1915) es el hombre más longevo de España. Es de Cañaveral (Cáceres) y tiene 111 años y casi dos meses.

Según la lista de españoles más longevos de LongeviQuest, Teresa Fernández Casado es la decimocuarta persona que más tiempo ha vivido en España desde que se realiza este registro de verificación de personas supercentenarias.

Por detrás de ella, entre los leoneses, se encuentra Saturnino de la Fuente García (11 de febrero 1909—18 de enero de 2022) que alcanzó los 112 años y 341 días y ocupa el puesto décimo sexto en longevidad en España.

El registro de LongeviQuest de personas más longevas de España tiene registradas hasta la fecha a 47 personas entre 110 y 117 años, de las cuales viven Teresa Fernández Casado (112 años y 362 días), la salmantina Felicidad Hernández Corredera (112 y 349 días), la barcelonesa Carme Noguera Falguera, de 111 y 338 días y Jesús Redondo Bermejo, de Cañaveral, Cáceres, el hombre más longevo vivo de España.

La provincia de León cuenta con 454 personas de 100 y más años según el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de abril de 2026. Un total de 356 son mujeres, mientras que 98 son hombres. En diez años, la población centenaria se ha duplicado en León: en 2016 había 230 residentes que alcanzaban esta edad. En 2002, primer año con datos de centenarios en el INE, había en la provincia un total de 104 personas que alcanzaban los 100 o más.

El fenómeno del superenvejecimiento se muestra así como algo relativamente reciente, con el aumento de la esperanza de vida. En la provincia de León, la edad media de la población actual es de 50,52 años (48,54 hombres y 51,74 mujeres), mientras que a principios del siglo XXI era de 43,71 años, 42,20 para hombres y 45,15 para mujeres.