Un empate que sirve de poco

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CD La Virgen y Atlético Mansillés firmaron tablas (0-0) en un derbi provincial cuyo resultado no contentó a ninguno. Y menos cuando siguen mirando a la zona de play off de ascenso. El encuentro en Los Dominicos se presentaba como una importante piedra de toque en un tramo de la temporada en la que sumar de tres en tres es consustancial a poder alcanzar los objetivos. O al menos no ver como se alejan.

Octavos los locales y sextos los visitantes ambos eran sabedores que su desventaja con la zona de privilegio no permite tropiezos. Y salieron dispuestos a decantar la balanza a su favor. Eso sí, su lucha empezaba por hacerse con el control en el centro del campo para poder llegar con peligro al área rival.

El gol no hizo acto de presencia y al descanso se llegaba con empate a cero.

La segunda parte no iba a variar mucho la tónica aunque ambos entrenadores buscaron con los cambios dotar de mayor empaque a la parcela de ataque. Pero la falta de acierto y también la fortaleza defensiva del rival hizo que el marcador no se moviera. Reparto de puntos que deja a ambos como estaban aunque cada vez con menos margen para acercarse a la zona de play off.

CD LA VIRGEN

Freile; Aller, Javier Pérez, Visa, Sergio Rodríguez (Pablo, min 84), Abel (Diego, min 82), Alberto Martínez (Vallejo, min 58), Pereda, Hugo (Lescun, min 58), Nebreda y Miguel Ángel Vázquez.

ATL. MANSILLÉS

Iker Iglesias; Lucas Rodríguez, Nacho, Casti, Matos, Saúl (Florin, min 46), Rubén Celada, Farago (Adrián Puente, min 78), Pablo del Valle (Javier Rodríguez, min 71), Jairo Blanco y Mario Blanco.

Árbitro: José Antonio Martínez. Mostró amarilla a los locales Francisco Javier Pérez, Alejandro Pereda y Diego Rodriguez y a los visitantes y a Mario Blanco, Luis Pacios y Jairo Blanco por los visitantes. Roja a Víctor Robles por el Mansillés (minuto 90). Incidencias: Campo Los Dominicos. Partido correspondiente a la 26ª jornada de Liga en la Tercera Federación.