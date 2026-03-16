El tercer portero de Ademar León, Marcos García Peñacoba, debutará con los Hispanos Júnior ante Croacia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Marcos García Peñacoba, guardameta del Ademar León, debutará esta semana son la selección española júnior en el doble compromiso amistoso ante Croacia en Ciudad Real, después de que el pasado verano participara en el Mundial juvenil de Egipto donde fue repescado tras la lesión durante el campeonato de David Failde.

Con Failde (Bidasoa Irún) Marcos García volverá a compartir portería, en este caso en una categoría superior de una generación que aspira a desquitarse de su papel en tierras egipcias donde, pese a partir como uno de los candidatos a las medallas, acabó fuera de la pelea por el podio.

García Peñacoba, que llegó al conjunto ademarista procedente del Base Oviedo en el verano de 2024, ha participado desde entonces de los entrenamientos del primer equipo, tanto con Dani Gordo en el banquillo como ahora con su sustituto, Luis Puertas, acompañando a los internacionales Álvaro Pérez y el iraní Saeid Barkhordari.

La dirección deportiva del Abanca Ademar podría plantearse, de cara a la próxima temporada, que el joven guardameta asturiano de un paso adelante tras la marcha de Saeid y comparta la posición con el renovado Álvaro Pérez, aunque en principio el presidente Cayetano Franco ha comentado la idea de apostar por un cancerbero veterano para que haga competencia a Álvaro.