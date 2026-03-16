El Colegio Leonés pone esta tarde el punto final a una nueva edición de su clásico torneo

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

Esta tarde, a partir de las 17.30 horas, en las instalaciones del Colegio Leonés San Isidoro, darán comienzo los actos de clausura y la posterior entrega de trofeos, tanto individuales como colectivos, de la XLVI edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Masculino, del que se ha proclamado brillante campeón el Colegio Leonés San Isidoro, que se ha impuesto en los ocho partidos de su grupo.

Los actos comenzarán con un partido de exhibición entre dos selecciones formadas por jugadores que han participado en el torneo. En el descanso del partido se realizarán los lanzamientos de tiros libres y de tiros de posición con los cinco jugadores en cada uno de los concursos que se han clasificado con anterioridad.

Finalizado el partido entre las dos selecciones se procederá a la entrega de trofeos individuales y colectivos, a cuyo acto deberán acudir todos los jugadores de los equipos participantes.