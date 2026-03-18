El mejor maestro (Kru) para dos campeones de talla internacional como Yorel y Adriana

Publicado por M.Á.T. Redacción Creado: Actualizado:

Como se dice, fue monje antes que fraile. O lo que es lo mismo en este deporte de combate y artes marciales, antes de dedicarse a entrenar ejerció de competidor. También estuvo Alejandro López Digón en Tailandia disputando campeonatos. En la actualidad y desde hace unos años ejerce como entrenador puliendo la calidad de luchadores de la talla de Yorel y Adriana con los que ha disfrutado desde la distancia de sus éxitos en el Mundial de muay thai.

Yorel y Adriana son sus discípulos más aventajados, que no los únicos. En el Club Muay Thai de La Robla tiene a nada menos que 53 alumnos que van desde los seis a los 56 años.

A todos trata de imbuir su calidad, conocimientos y filosofía del muay thai. Los resultados están ahí y la mejor demostración ha sido el título mundial de Yorel y el subcampeonato también universal de la mano de Adriana.