El jugador de la Ponferradina Slavy, contra su mejor pasado

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fue la temporada 2023-2024 en la que Slavy militó en Unionistas y marcó 13 goles, realizando su mejor campaña en su carrera. Pasado mañana se ve las caras con el cuadro salmantino: «La de Unionistas fue una de las mejores etapas de mi carrera. Tengo muy buen recuerdo del sitio, del club y del año que hice. Es un partido especial, pero vamos con todo. Eso sí, reconozco que es un club del que me siento como uno más y el respeto hacia él es para siempre». Es lo que contestaba el oscense cuando le preguntaban si celebraría un hipotético gol. Quedó claro que no.

Al equipo blanquiazul le queda mayoría de partidos como local y ahí ha de hacerse más fuerte: 17 puntos en El Toralín y 23 de visita. «Tenemos 10 finales y 6 son en casa. El objetivo es ganar todos, centrándonos 1º en Unionistas, y hacernos fuertes en nuestro campo y con nuestra afición, que será clave», apuntó el delantero.

PRUEBAS

En las pruebas realizadas ayer por Nafti, efectivamente Calderón estuvo entre los presuntos titulares, entrando por un Borja Valle que no va a jugar el sábado. Eso supondría el campo de banda de Borja Vázquez. El referido Slavy también estuvo entre esos posibles titulares. Pero había uno más: Vicente Esquerdo. Después de las palabras de Nafti sobre el alicantino tras el último choque en casa y las aclaraciones de la semana pasada tras ser suplente y jugar los últimos minutos en Cáceres, su regreso al once podría ser el cierre de la puerta a una posible salida para dar de alta a Mfulu.

El que ya entrenó ayer fue Andoni López, que espera estar disponible para el choque tras acabar con problemas físicos el anterior.