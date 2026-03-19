Horarios y recorrido de una Media Maratón de León que bate su récord de inscritos

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El deporte volverá a ser el rey en León durante este próximo domingo 22 de marzo, con la celebración de la XVI Media Maratón de León, una edición que congregará a más de 7.000 participantes entre todas sus carreras, lo que supone un récord de participación. En la mañana del 19 de marzo, el concejal de Deportes de León, Vicente Canuria, mostró la camiseta que usarán los corredores durante el transcurso de la prueba.

Las calles de la ciudad se llenarán de personas de todas las edades llevando a cabo una de sus actividades favoritas, a la vez que sana, la de correr. Será un día que volverá a demostrar que la ciudad cuna del parlamentarismo respira deporte por sus cuatro costados. A la participación local se unirá un importante número de competidores llegados desde los cuatro puntos cardinales, generando un excelente impacto social y económico durante todo el fin de semana.

La prueba reina de 21 kilómetros contará con 3.000 corredores, con un 76,78% de hombres (2.341) y un 23,22% de mujeres (710), esta cifra claramente en aumento. Destaca especialmente el carácter nacional de la prueba, con un 60,92% de participantes llegados de fuera de la provincia, además de 35 corredores llegados desde fuera del país.

Por su parte, la carrera de cinco kilómetros ha vuelto a colgar el cartel de completo con 411 participantes, destacando en este caso una alta participación femenina (61,07%). En conjunto, ambas pruebas suman 3.470 corredores, con un 58,41% de participación procedente de fuera de León, consolidando a la Media Maratón como una prueba de referencia a nivel estatal.

El recorrido de esta edición de la Media Maratón presenta una ligera modificación respecto a otros años, debido a las obras en la Calle Ancha. El trazado discurre por zonas como La Lastra, La Candamia, San Mamés, el centro histórico y Eras de Renueva. La prueba contará con múltiples puntos de animación musical por el circuito y con corredores liebre.

Además, la Media Maratón de León es este año Campeonato de Castilla y León. Destaca la concurrencia del atleta internacional leonés Jorge Blanco, campeón de España de maratón en 2022 y subcampeón de Europa por equipos en 2025, también con mínima para Birmingham 2026. Junto a él competirán Samuel Mateos, Jorge Sieira o Christian Villazala. En categoría femenina despuntan María López Sanz, Jimena Andrade y las leonesas Loreto Pacho y Lucía Centeno.

Un crecimiento sin precedentes

La expectación generada este año ha sido máxima. Los 2.000 dorsales iniciales de la Media Maratón se agotaron meses antes del cierre de inscripciones, lo que llevó a la organización a ampliar primero a 2.500 y posteriormente hasta los 3.000 dorsales, que también se completaron.

Este crecimiento ha permitido superar ampliamente el anterior récord de participación (2.180 corredores en 2012). También se agotaron los 400 dorsales del 5K, confirmando el gran momento que vive el running en la ciudad.

Cuatro carreras para todos los públicos

El evento contará con cuatro pruebas: Peque Media (2K); Mini Media (2K), Carrera 5K y Media Maratón (21K). Todas ellas con salida en el Paseo del Parque y meta en el Estadio Hispánico, que volverá a ser el epicentro del evento.

La Peque Media (10:00 horas) estará dirigida a jóvenes nacidos entre 2011 y 2016. El 5K (10:25 horas) recorrerá el casco histórico de la ciudad. La Media Maratón (10:30h) será la prueba estrella. Y la Mini Media (11:00 horas), con más de 4.000 participantes, volverá a ser la gran fiesta popular.

Se espera la llegada de más de 4.000 visitantes a la ciudad durante el fin de semana, con un importante impacto económico. El evento se completará con actividades en meta como exhibición de zumba, sorteos y zonas infantiles con hinchables, consolidando la Media Maratón como una auténtica fiesta del deporte.

V Jornadas de la Media Maratón

Como antesala de la carrera, se celebrarán las V Jornadas de la Media Maratón de León, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés (sexta planta), con entrada libre hasta completar aforo.

El programa incluye tres actividades. El jueves 19 de marzo a las 20:00 horas el doctor Francisco Jorquera, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de León y presidente del Comité Técnico de la AECC en León, hablará sobre Claves para una vida y una longevidad saludable.

El viernes 20 de marzo a las 20:00 horas se ha programado una mesa redonda sobre deporte femenino con la participación de las atletas Blanca Fernández, María Pía, Loreto Pacho, Pilar González y Carolina Capdevilla, que compartirán su experiencia y reflexionarán sobre la evolución del deporte femenino.

Y el sábado 21 de marzo a la misma hora habrá un briefing previo a la carrera, con la presencia de atletas favoritos, liebres, debutantes y entrenadores, donde se analizarán los últimos detalles de la prueba.

Compromiso social

La edición 2026 apoyará a la Asociación Española Contra el Cáncer. A través de este evento dar una mayor visibilidad a la labor de esta Asociación en nuestra ciudad. Muchas serán las acciones, pero la de mayor visibilidad es que los miles de camisetas y dorsales entregados a los corredores llevarán el lema ‘León ruge contra el cáncer’ aunando la lucha contra el cáncer con la práctica saludable.

Patrocinadores y organización

La prueba está organizada por el Ayuntamiento de León, el Club Sprint Atletismo León y la Federación de Atletismo de Castilla y León, con el patrocinio principal de Bernesga Motor, Caja Rural, Coca-Cola y El Corte Inglés, además de numerosas entidades colaboradoras.