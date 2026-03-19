El jugador de Ademar León Gonzalo Pérez se lleva el MVP de febrero de la Asobal
Gonzalo Pérez, extremo derecho de Ademar León, ha sido designado por la Asobal como mejor jugador del mes de febrero, merced a sus grandes actuaciones frente a Cangas Frigoríficos del Morrazo, Granollers, Bidasoa Irún y Ciudad Real.
Lástima que los partidos contra catalanes y vascos acabasen finalmente en derrota marista pese a la buena actuación del extremo leonés.
El actual máximo goleador de la Liga sigue en un tira y afloja con el club sobre su renovación más allá de la presente temporada.