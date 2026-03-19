El jugador de Ademar León Gonzalo Pérez se lleva el MVP de febrero de la Asobal

Gonzalo Pérez en un lanzamiento en el último partido frente a Cuenca.dl

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Gonzalo Pérez, extremo derecho de Ademar León, ha sido designado por la Asobal como mejor jugador del mes de febrero, merced a sus grandes actuaciones frente a Cangas Frigoríficos del Morrazo, Granollers, Bidasoa Irún y Ciudad Real.

Lástima que los partidos contra catalanes y vascos acabasen finalmente en derrota marista pese a la buena actuación del extremo leonés.

El actual máximo goleador de la Liga sigue en un tira y afloja con el club sobre su renovación más allá de la presente temporada.