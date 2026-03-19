La Cultural Leonesa pasa del estreno retro

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La camiseta retro de la Cultural Leonesa no se presentó con la del resto de equipos del fútbol profesional en la jornada creada para ello durante la Mercedes Benz Madrid Fashion Week con el nombre de La Liga Fashion Night. Desde el club han alegado motivos logísticos, algo difícil de defender en un mundo donde las empresas paqueteras llevan en pocas horas cualquier artículo desde León a Madrid.

Los aficionados sienten que esta falta de seriedad deja por los suelos el prestigio del club y que es necesaria una explicación más real de esta chapuza. Parece que no supieron organizarse y lo dejaron todo para última hora cuál estudiante de secundaria, no pudiendo entregar la equipación diseñada a tiempo. El club ha anunciado que solo habrá 102 camisetas a 85 euros y los abonados que la quieran tendrán que apuntarse a un sorteo.

Además, tras ver la imagen donde en sus redes sociales han mostrado la camiseta del equipo, su diseño tampoco ha gustado a gran parte de la afición culturalista, que no entiende su planteamiento e incluso barajan la posibilidad de que haya podido utilizarse Inteligencia Artificial en su creación. La directiva, con Natichu Alvarado a la cabeza debería dar más explicaciones sobre lo que realmente ha pasado.

Esta camiseta será la equipación oficial que utilizará la Cultural en su duelo contra el Granada en Los Cármenes de la jornada 35 de Segunda, a disputarse el fin de semana del 11 y 12 de abril.

TRES BAJAS EN EL CASTELLÓN

Para el próximo duelo de la Cultural, el Castellón no podrá tener a su disposición a tres importantes piezas de su plantilla, concretamente Mabil, Mellot y Cipenga. La casuística que provoca la ausencia de cada uno es distinta.

El australiano Mabil es un habitual en la parcela ofensiva castellonense, con 1.630 minutos. Su baja se debe a que ha sido convocado por su selección para los amistosos que jugará contra Camerún el 27 de marzo y Curazao el 31, ambos en suelo oceánico.

Otro jugador ofensivo y con parecido número de minutos (1.687) que tampoco estará es el congoleño Cipenga. La razón es la misma, convocatoria de su selección (República Democrática del Congo), pero el motivo es mucho más importante, pues el combinado es el representante africano en el play off intercontinental de clasificación para el Mundial de este próximo verano.

En el caso de Mellot, lateral derecho titular habitual del equipo con 2.495 minutos, cumple sanción por su roja directa contra el Sporting de Gijón.