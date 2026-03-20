Ernesto Valverde anuncia su marcha del Athletic Club

Ernesto Valverde durante el partido de Copa del Rey que jugó el Athletic Club en León el pasado mes de enero.VIRGINIA MORÁN

Publicado por Ibai Burela Bilbao Creado: Actualizado:

Ernesto Valverde ha anunciado el 20 de marzo la decisión "consensuada" con el Athletic Club de no continuar como entrenador del equipo rojiblanco la próxima temporada. Valverde, el técnico con más partidos al frente del conjunto bilbaíno (494), ha comunicado en un vídeo publicado en los canales oficiales del Athletic una decisión que, asegura, ha "madurado con el tiempo y desde hace tiempo".

"Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic. Es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club y la quería compartir con vosotros", explica el entrenador del Athletic en esas imágenes.

"Al mismo tiempo, remarcar que nos quedan diez partidos de Liga importantes empezando por este domingo contra el Betis. Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda", concluye.

Valverde, leyenda viva del Athletic como le valora la propia entidad en la confirmación de su adiós, cerrará al final de este curso su tercera etapa en el banquillo de San Mamés (2022-2026) completando un total de diez años al frente del equipo sumando los periodos 2003-2005 y 2013-2017.

Un decenio en el que el Athletic ha llevado dos títulos a sus vitrinas, la Supercopa de 2015, tras superar a doble partido a un FC Barcelona al que solo le faltó este trofeo para lograr el sextete, y la Copa del Rey de 2024. Un éxito que permitió sacar a la ría del Nervión la legendaria gabarra después de un largo paréntesis de 40 años.

Además, en esta era Valverde el Athletic se clasificó en dos ocasiones para la Liga de Campeones (2013-14 y 2024-25) y fue subcampeón de Copa en 2015 y semifinalista de la Liga Europa 2024-25. En las nueve temporadas anteriores los puestos finales del equipo rojiblanco en la Liga oscilaron siempre entre la cuarta y la novena plaza.

Además de todos estos números como técnico, la figura de Valverde, de 62 años, se engrandece en su etapa como futbolista del Athletic, desarrollada entre 1990 y 1996, en la que jugó 188 partidos y marcó 50 goles. "Una vez conocido el anuncio de que Valverde no seguirá el próximo curso la despedida de esta leyenda viva del Athletic tendrá lugar más adelante, al final de la temporada", desvela el Athletic.