Ponferradina y Unionistas de Salamanca son dos aspirantes a llegar al play off

La Deportiva se impuso 1-0 a Unionistas en el último precedente del duelo de esta noche.L. DE LA maTA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva recibe hoy a Unionistas en un nuevo duelo en casa en el que el equipo busca reencontrase con el triunfo y recuperar posiciones para aproximarse a los puestos de play off. El duelo arranca a las 21.00 horas en El Toralín y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Mehdi Nafti ya podrá contar con Andújar, tras un mes y medio ausente por lesión, si bien tiene la sensible ausencia por sanción de Borja Valle. También están lesionados Fede San Emeterio, que podría acudir hoy al duelo tras su operación, y Erik Morán, que ya ha empezado a tocar balón. El técnico podría incluir en el once las novedades de Esquerdo, Calderón y Slavy.

En el cuadro charro no hay ausencias, aunque es duda Mounir. Como la Deportiva, dede la 2ª semana de enero comenzó una reacción que le llevó a salir de los puestos de abajo y pelear incluso por el play off. No obstante, viene de perder 0-3 ante el Barakaldo CF. Un buen mercado de invierno le ha valido la referida reacción, a pesar de perder a su referente ofensivo Gaston Valles, que se fue al Tenerife.

En el partido de la 1ª vuelta el cuadro salmantino igualó un 0-2 con el que se puso el cuadro berciano. Fue el 2º partido de Nafti en el banquillo y el primer punto que obtuvo.

Pita el ovetense Francisco García Riesgo (Comité Asturiano), el colegiado del Deportiva Ponferradina 1 - Arenas Club de Getxo 2 de esta campaña, el día que debutó Nafti en el banquillo blanquiazul. A la escuadra ponferradina también le dirigió los dos choques ante el Arenteiro de la Liga 2023-2024: 2-1 en El Toralín y 0-0 en Espiñedo. Es el árbitro que más penaltis pita en el grupo I.

PRECEDENTES

Tres son los partidos como el de esta noche que se han disputado con anterioridad. En la Liga 2018-2019 se impuso 3-0 el cuadro berciano en el inicio de la espectacular racha de los últimos 3 meses y medio de temporada que le condujeron al ascenso a 2ª División. 1-1 acabó el partido de la Liga 2023-2024, el de la lesión de Dacosta por una dura falta que ni siquiera fue señalaba. Y 1-0 terminó el duelo de la pasada campaña con gol de Álex Costa en el último minuto. Fue el primer triunfo berciano de esa Liga.