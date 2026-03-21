Felix Macías se apunta el Rallye del Bierzo

Felix Macías hizo buenos los pronósticos que lo situaban como uno de los favoritos para llevarse la 33ª edición del Rallye del Bierzo-Trofeo Ciudad de Ponferrada. Lo hizo tras completar los ocho tramos con el mejor de los tiempos junto a su copiloto Alejandro Portela a lo smandos de un Skoda Fabia R5.
Rallye del Bierzo Tramo de Corullon-Cabeza de Campo
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