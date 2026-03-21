Diario de León

Felix Macías se apunta el Rallye del Bierzo

Diego Félix y Rañul Salví completan el cuadro de honor

LUISDELAMATA

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

Felix Macías hizo buenos los pronósticos que lo situaban como uno de los favoritos para llevarse la 33ª edición del Rallye del Bierzo-Trofeo Ciudad de Ponferrada. Lo hizo tras completar los ocho tramos con el mejor de los tiempos junto a su copiloto Alejandro Portela a lo smandos de un Skoda Fabia R5.

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Rallye del Bierzo Tramo de Corullon-Cabeza de Campo

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