Mbappé contra Le Normand, duelo clave del Real Madrid-Atlético

Publicado por Roberto Morales Madrid Creado: Actualizado:

El tercer derbi madrileño de la temporada (21.00 horas, Movistar+) da la oportunidad de revanchas individuales a sus protagonistas. De nuevo la tendrá Vinicius para mejorar sus pobres registros ante el Atlético de Madrid por el marcaje firme de Marcos Llorente; el foco apunta al regreso como titular de Mbappé, que examinará a Le Normand; mientras que Huijsen pretende asentar su recuperación cortando la buena dinámica goleadora de Julián Álvarez.

Con ganas de dejar en el olvido un esguince de rodilla que le ha tenido fuera del once un mes y le ha condicionado cuando jugó desde inicios de diciembre, volverá a ser titular con hambre de gol Mbappé. A su indiscutible pegada le deberá añadir compromiso defensivo para que no se rebaje el nivel de solidaridad que su equipo mostró durante sus ausencias. Para la conquista de un título grande, el Real Madrid necesita la mejor de sus versiones y su retorno se produce en el momento clave.

Se medirá a un jugador que está en situación de necesidad. La de demostrar que merece el estatus que tenía en su equipo, el Atlético de Madrid, y el que ha perdido en la selección española. Robin Le Normand fue una de las grandes ausencias de la convocatoria de Luis de la Fuente por decisión técnica.