La Cultural Leonesa está persuadida de que es posible agitar el tablero

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Hace unos días era el técnico De la Barrera el que hablaba de la importancia del ámbito anímico «el efecto de una victoria lo que tiene es que hace que un equipo que está igualado a puntos contigo, se crea que está muy cerca de la permanencia. En cambio, tú que vienes de varios meses sin ganar, te crees que estás lejísimos. Y estamos hablando de que partes de la misma cantidad».

Ahora ha sido Iván Calero quién ha comentado que: «las dinámicas cambian según momentos y circunstancias y esta va a cambiar, estoy convencido de ello, si no fuera así no lo diría, pero es lo que veo en el día a día de los entrenamientos, aunque hasta ahora los resultados hayan dicho lo contrario».

Además, Radoja ha mejorado de su lesión costal que le impidió jugar contra el Racing y, salvo cambio de última hora, entrará en la convocatoria contra el Castellón.