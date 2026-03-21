Tres puntos de oro para el Atlético Mansillés

ATLÉTICO MANSILLÉS 2

Iker; Asier, Casti, Nacho, Matos (Saúl, min 73), Javi (Paniagua, min 73), Farago, Del Valle (puente, min 77), Celada (Florin, min 77), Jairo y Mario (Pau esteban, min 83).

UD SANTA MARTA 0

Saldaña; Alonso, Antonio Marín (Santos, min 77), Cascón, Chopi (Lucas, min 77), Galván, Dieng (Joao Gabriel, min 46), Alonso (Lerma, min 46), Muriel (David Martín, min 72), Razvan y Coque.

Goles: 1-0, min 7: Del Valle, 2-0, min 71: Mario Blanco, de penalti. Árbitro: Sergio Valdés Varela. Amarilla a los locales Diego García, Mario Blanco, Javi e Iker y a los visitantes Alonso García, Saldaña y Alberto Millán. Incidencias: Campo La Caldera. Muy buena entrada.

El Atlético Mansillés sumó tres puntos de oro frente al UD Santa Marta (2-0) que lo sitúa precisamente a cinco puntos del play off de ascenso cuya última plaza ocupa su víctima de esta tarde en La Caldera.

Y todo en un partido en el que los locales fueron superiores sabiendo jugar sus bazas para minimizar el daño que pudiera ofrecerle su rival.

A los siete minutos Del valle lograba adelantar a los mansilleses que encontraban el premio justo a su mejor predisposición sobre el terreno de juego. Este tanto asentó aún más a los de Montaña sobre el terreno de juego mientras que obligaba al Santa Marta a adelantar líneas.

Trascurridos los primeros 20 minutos de juego el pulso se igualaba con opciones para un equipo de ampliar la renta y para el otro de devolver las tablas al marcador de La Caldera.

Pero este no se iba a mover más en la primera parte. Tras el descanso el Santa Marta salía decidido a restaurar la igualdad en el resultado e intentó hacerse con el control del partido.

Pero una cosa es intentarlo y otra cosa conseguirlo porque el Atlético Mansillés, con una buena presión, lograba zafarse del adversario hasta el punto de que a los 71 minutos lograba subir al marcador el 2-0 en una acción que acabó con penalti en el área del Santa Marta que convertía en el definitivo 2-0 Mario Blanco.

A partir de ahí los locales no dejarían a su rival ponerle en aprietos con una solvente defensa y un juego colectivo que los llevó a sumar tres puntos vitales situándose a cinco de la zona de fase de ascenso cuya frontera marca el propio Santa Marta.