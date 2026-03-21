Diario de León

FÚTBOL | 3ª RFEF. Del Valle y Mario firman el triunfo frente al UD Santa Marta

Tres puntos de oro para el Atlético Mansillés

Once inicial del Atlético Mansillés que se midió al Santa Marta.

Once inicial del Atlético Mansillés que se midió al Santa Marta.DL

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Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

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ATLÉTICO MANSILLÉS 2

Iker; Asier, Casti, Nacho, Matos (Saúl, min 73), Javi (Paniagua, min 73), Farago, Del Valle (puente, min 77), Celada (Florin, min 77), Jairo y Mario (Pau esteban, min 83).

UD SANTA MARTA 0

Saldaña; Alonso, Antonio Marín (Santos, min 77), Cascón, Chopi (Lucas, min 77), Galván, Dieng (Joao Gabriel, min 46), Alonso (Lerma, min 46), Muriel (David Martín, min 72), Razvan y Coque.

Goles: 1-0, min 7: Del Valle, 2-0, min 71: Mario Blanco, de penalti. Árbitro: Sergio Valdés Varela. Amarilla a los locales Diego García, Mario Blanco, Javi e Iker y a los visitantes Alonso García, Saldaña y Alberto Millán. Incidencias: Campo La Caldera. Muy buena entrada.

El Atlético Mansillés sumó tres puntos de oro frente al UD Santa Marta (2-0) que lo sitúa precisamente a cinco puntos del play off de ascenso cuya última plaza ocupa  su víctima de esta tarde en La Caldera.

Y todo en un partido en el que los locales fueron superiores sabiendo jugar sus bazas para minimizar el daño que pudiera ofrecerle su rival.

A los siete minutos Del valle lograba adelantar a los mansilleses que encontraban el premio justo a su mejor predisposición sobre el terreno de juego. Este tanto asentó aún más a los de Montaña sobre el terreno de juego mientras que obligaba al Santa Marta a adelantar líneas.

Trascurridos los primeros 20 minutos de juego el pulso se igualaba con opciones para un equipo de ampliar la renta y para el otro de devolver las tablas al marcador de La Caldera.

Pero este no se iba a mover más en la primera parte. Tras el descanso el Santa Marta salía decidido a restaurar la igualdad en el resultado e intentó hacerse con el control del partido.

Pero una cosa es intentarlo y otra cosa conseguirlo porque el Atlético Mansillés, con una buena presión, lograba zafarse del adversario hasta el punto de que a los 71 minutos lograba subir al marcador el 2-0 en una acción que acabó con penalti en el área del Santa Marta que convertía en el definitivo 2-0 Mario Blanco.

A partir de ahí los locales no dejarían a su rival ponerle en aprietos con una solvente defensa y un juego colectivo que los llevó a sumar tres puntos vitales situándose a cinco de la zona de fase de ascenso cuya frontera marca el propio Santa Marta.

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