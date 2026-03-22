Pablo Hernández: "Quiero sumar de tres y recuperar la confianza»

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, asegura que, tras tres derrotas seguidas, ve al equipo «comprometido y con ganas de terminar con la dinámica negativa» en el encuentro de este lunes ante la Cultural Leonesa. "No podemos estar contentos. Quiero la victoria para sumar de tres y recuperar la confianza» sin renunciar a su filosofía. «Queremos ganar y jugando bien", afirma. A continuación, añade: "Los errores nos han penalizado, pero el equipo sigue haciendo muchas cosas bien". El entrenador castellonense habló de las bajas de Brian Cipenga y Awer Mabil, convocados con sus selecciones, Congo y Australia, y que se perderán tres partidos, uno más que internacionales de otros clubes como ya le ocurrió al equipo. "Otra vez nos toca perderlos un partido más que el resto. No es justo pero tenemos que acatar las normas. Los perjudicados vamos a ser nosotros", concluye el técnico del equipo castellonense.