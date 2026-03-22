El Real Madrid tira de garra para ganar al Atlético

Publicado por Iñaki Dufour Madrid Creado: Actualizado:

Por delante en el marcador por medio de Lookman con asistencia Simeone, con el gol del primero tras el taconazo del segundo en el primer tiempo, tres concesiones atrás doblegaron en la segunda parte al Atlético de Madrid (3-2) en un nuevo derbi sin triunfo ni puntos en el Bernabéu, donde no gana desde el 27 de febrero de 2016.

La secuencia de fallos implica a su defensa. A Hancko, autor del penalti sobre Brahim cuando este se iba hacia la línea de fondo. Lo trabó y lo derribó. La pena máxima la transformó Vinicius para nivelar el duelo, hasta entonces bajo el triunfo parcial del equipo rojiblanco desde la media hora.

En el 2-1, a Ruggeri y Giménez. Al lateral izquierdo por el pase al medio tan flojo. Al central uruguayo, sobre todo, entrado al campo en el descanso por una indisposición de Le Normand, por la falta de tensión y el exceso de confianza de su despeje, cortado por Valverde para encarar el gol del 2-1 ante Musso.

El derechazo del 2-2 de Nahuel Molina en el minuto 67, como hace una semana contra el Getafe, fue formidable. Un trallazo con el empeine imparable para Andriy Lunin y para cualquiera, desde fuera del área, para empatar de nuevo el enfrentamiento del Bernabéu. Giuliano Simeone y Marcos Llorente, manos a la cabeza. Julián Alvarez se subió encima de su compañero en el Atlético y Argentina, con la que fueron campeones del mundo.

El 3-2 en el minuto 71 y medio también apuntó al rendimiento defensivo del Atlético. El pase de un lado a otro encontró a Vinicius demasiado solo en el lado izquierdo, enfrentado a un superado Baena, sin ayudas ni coberturas, con un tiro con la derecha que también sobrepasó a Musso. Otra concesión. El Real Madrid no perdona cuando se las ponen en badeja. Otro gol.

Al Atlético, en superioridad numérica en el tramo final, no le había servido tampoco adelantarse en el marcador en la primera parte, como también le había ocurrido en tres de las cinco últimas visitas al terreno madridista. Tampoco le valió el 0-1 de Lookman. El once de Simeone fue completamente reconocible. No hubo rotaciones. Aunque él alimentó la duda en la víspera, el derbi no es un partido más.