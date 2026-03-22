Nafti, entrenador de la Ponferradina: «Prefiero el exceso de intensidad»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

«Firmo ver a mi equipo así de aquí a final de temporada. Estoy muy orgulloso del equipo hoy». Así se refirió Nafti al choque del sábado. El franco-tunecino fue cuestionado por la expulsión de Keita por dos amarillas, cosa que ya sucedió en Copa ante el Real Racing Club. Nafti descargó gran parte de la responsabilidad de su jugador: «A veces me culpo del exceso de intensidad de los chicos.

Parece que no tenemos un término medio. O esto o lo de la primera parte ante Atlético Osasuna Promesas. Yo prefiero esto a aquello. En ese mismo sentido se expresó Borja Vázquez, autor del 1-0 ante Unionistas: «Intentamos dar el 100% en todas las acciones y nos exige mucho, defensiva y ofensivamente. La expulsión de Keita nos obligó a dar más. El cambio fundamental de esta segunda vuelta es la intensidad que metemos en todos los partidos».

SEMANA DECISIVA

Esta semana ha de quedar resuelto el asunto de la ficha que se da de baja para inscribir a Mfulu. El sábado disfrutó del triunfo junto a Fede San Emeterio, que curiosamente podría ser el sacrificado. Dependerá de si hay opciones de que pueda volver a jugar en lo que queda de temporada. Ambos celebraron la victoria en el vestuario con el resto de la plantilla. Era tal la alegría que el cántabro incluso tiró una muleta.

JORNADA IDEAL

Solo Tenerife y Deportiva ganaron en la jornada 29, porque ocho partidos acabaron en empate. Por tanto, ninguno de los muchos rivales con los que compite el conjunto berciano por un puesto de play off logró la victoria. El de Nafti fue el gran beneficiado de la jornada. La misma acaba con Bilbao Athletic y Barakaldo CF en los puestos 3º y 4º con 44 puntos; con 43 están 5º el Pontevedra (un partido pendiente), 6ª la Deportiva, 7º el Zamora CF y 8º el Castilla; Lugo y Racing de Ferrol son 9º y 10º con 42, mientras que la AD Mérida es 11ª con 41. Es decir, que el 3º solo le saca 3 puntos al 11º. «El equipo ha dado un cambio brutal y los chicos tienen mucho mérito en lo que hemos hecho», dijo Mehdi Nafti.