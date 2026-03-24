Ademar León perfila su equipo para la próxima temporada 2026-2027

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Se acerca la Semana Santa a León y la ciudad ya empieza a oler a incienso; y al mismo tiempo el Ademar concreta los jugadores que formarán parte de su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-2027. Usando una expresión del excelso refranero español, si nos vestimos por los pies, hay que empezar por el entrenador del proyecto, que será Luis Puertas, ideólogo criado en la cantera marista primero como jugador y luego como técnico, formándose también en la Universidad de León, una apuesta por lo local.

En la portería no va a continuar el veterano cancerbero iraní Saeid Barkhordari, que tiene ya destino en las norteñas tierras cántabras de Torrelavega. Sí continúan los jóvenes y talentosos, Álvaro Pérez (llamado ya para entrenar con la absoluta) y Marcos García Peñacoba (jugando con los júnior). La duda razonable existente ahora entre los rectores del club es si apostar por esta pareja u optar por repetir la fórmula de portero veterano junto a joven que tantas veces ha sido sinónimo de éxito en León, para lo que habría que acometer un fichaje.

En el extremo derecho lo mejor sería no tocar las cosas, mantener al máximo goleador Gonzalo Pérez, junto a su fiel escudero Zapico, pero la renovación del primero, merced a su gran rendimiento, no está siendo nada fácil, aunque al Ademar no habría otra cosa que más le gustase que seguir contando con sus servicios.

La portería y los extremos serían posiciones a reforzar según se vaya dando el mercado y renovaciones

En el lateral derecho se mantienen Wasiak y Edu Fernández, ambos con contratos más allá de la próxima temporada. Hasta 2028 el polaco y 2029 el leonés. El puesto de central es uno de los más movidos: Miñambres sigue, Juan Castro llega, Rodri Pérez se va (probablemente al Burgos con Dani Gordo) y Adri Fernández es duda, pues firmó a su llegada en el verano de 2024 un contrato por dos años más otro opcional, que el club se está pensando si extender o casi que no.

En el lateral izquierdo se mantienen Lindqvist y Lodos, Albizu volverá de su cesión de medio año en Ciudad Real y Samu Saiz se va a Logroño.

En el extremo izquierdo es donde más cambios se avecinan. Los dos que se han repartido los minutos esta temporada, Darío Sanz y Sergio Sánchez, abandonarán el equipo. El primero, al Stuttgart alemán, y el segundo a la capital autonómica de facto, una Valladolid donde cursa sus estudios de Medicina y que tras hacer el esfuerzo esta temporada de ir y venir ha visto que era un imposible. En contrapartida vuelve un viejo conocido como Casqueiro desde el Pays d’Aix francés. Y desde abajo llega con fuerza Rául García Llamazares, que espera su oportunidad de debutar este año.

Para concluir, en el pivote sin cambios, siguen Benites, Rozada y Alberto Martín y con escasas opciones de retorno de Donlin.