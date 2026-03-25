Gozoso debut con la selección española del ex Ademar León Antonio Martínez

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Antonio Martínez, extremo salido de la cantera del Ademar, ha debutado con la selección absoluta en el último parón de selecciones de la pasada semana, en el que España ha tenido un doble enfrentamiento amistoso ante el combinado de Francia. El leonés ha asegurado tras su estreno que es «consciente de la dificultad de seguir entrando en los planes de Jordi Ribera, porque es mi posición (extremo derecho) es una la que hay mucha calidad».

Martínez, que cumple su tercera temporada en el Oporto portugués, con el que ha quedado subcampeón por detrás del Sporting de Lisboa en los años precedentes (misma posición que ocupa ahora mismo), ya estuvo en la lista previa para el último europeo jugado en los países nórdicos de Dinamarca, Suecia y Noruega, aunque finalmente el seleccionador patrio se decidió por la habitual pareja en los últimos torneos importantes cuando no han surgido lesiones, esto es el barcelonista Aleix Gómez y el jugador del Nantes galo, Kauldi Odriozola.

Esta vez, dentro de la preparación para la eliminatoria clasificatoria para el próximo mundial de Alemania, Ribera se decantó por dar la alternativa al menor de la saga Martínez Llamazares, ya que su hermano el central Isidoro juega en Torrelavega y su primo Raúl García Llamazares empieza a despuntar en el otro extremo en el Ademar.

Para el jugador de 22 años formado en la fructífera cantera marista, esta primera toma de contacto con la selección absoluta supuso «cumplir un sueño, con el añadido de ser especial por el rival y poder anotar mi primer gol con España, en el Quijote Arena, en el empate en el segundo partido», explicó.

Sobre el doble enfrentamiento ante el combinado francés, donde también hacia su estreno en el banquillo con el rol de seleccionador Talant Dujshebaev, el extremo comentó que supuso «una prueba muy exigente por ser un rival muy competitivo, que no reservó nada, mientras que en España había algunas ausencias de jugadores que sin duda probablemente estarán en los próximos duelos que se jueguen».

Ha sido un doble test de cara al enfrentamiento de clasificación para el Mundial ante la selección de Israel, que ha dejado fuera a Georgia en una eliminatoria muy igualada (60-59) y que dirige el técnico del Valladolid, Pisonero. Será el próximo mayo, a doble partido, presumiblemente ambos en España y con el pase para Alemania 2027 en disputa.