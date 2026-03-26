Una provincia como León que es un referente con 30.450 licencias

León es tierra de pesca. De eso no existe la menor duda. Por su multitud de ríos, espectaculares escenarios... y también por el número de aficionados.

Nada menos que 30.450 licencias con domicilio leonés (de esos 207 son extranjeros). A esos números es necesario añadir los pescadores que se acercan y disfrutan de los ríos leoneses procedentes del resto de la Comunidad y también de otras regiones de España.

Una provincia como la de León líder en una Comunidad que también es la número uno en cuanto a licencias. Nada menos que 192.101 contabilizan las nueve provincias en su conjunto de las 255.784 existentes en España. Es decir, algo más del 75 por ciento.

Las cifras, que pueden parecer solo eso, significan mucho más en una tierra como la leonesa en la que el río es un escenario cada vez más demandado por los aficionados a la pesca.

Con la trucha como principal protagonista, los últimos años se han convertido en la mejor expresión de una actividad que va más allá de la pesca propiamente dicha. Es fuente de riqueza y de atractivo. Un aliciente más para fijar población en las localidades que de otra manera estarían abocadas a convertirse en núcleos deshabitados o casi. La pesca posibilita así que esas poblaciones con río estén viviendo un renacer destacado. Por parte de pescadores tanto leoneses como de aquellos procedentes de otras latitudes.

Eso sin citar acontecimientos deportivos como campeonatos provinciales, autonómicos o nacionales que desde hace años tienen a los ríos de la provincia en el punto de mira por sus cualidades. Sin contar tampoco a los numerosos campeones y podios con DNI leonés que han llevado a esta provincia a cotas relevantes tanto a nivel nacional como internacional.

La pesca es vida en León y León es un referente. Es un destino cada vez más demandado para aquellos que disfrutan con la caña, el anzuelo y el sedal.

Y también para familias o amigos que con la sana y atractiva excusa de la pesca se acercan a alguno de los escenarios para esta actividad con el fin de vivir experiencias únicas con la naturaleza como testigo.

Tanto en las aguas de acceso libre como en los cotos, ARE, EDS y AREC. De presente y también gran futuro.