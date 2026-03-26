El deporte y la política se rinden ante Carolina Marín: “Te vas como la más grande”

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El mundo del deporte y de la política ensalzaron este jueves a la jugadora Carolina Marín tras el anuncio de su retirada del bádminton y la catalogaron como la deportista “más grande” que ha habido en España por su palmarés y espíritu de superación después de las graves lesiones de rodilla que sufrió.

“Tu esfuerzo y tu coraje han llevado el nombre de España a lo más alto y han inspirado a todo un país. Eres y seguirás siendo un referente. ¡Mucha suerte en tu nueva etapa!”, afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X.

El Comité Olímpico Internacional (COE) elogió la trayectoria de la volantista andaluza, primer oro olímpico en bádminton de una jugadora no asiática, además de triple campeona del mundo, y su empeño en sobreponerse a las dificultades.

“¡Qué carrera, qué lucha! Pionera, humilde y guerrera con todas las letras. Huelva te vio nacer, el mundo te vio reinar. Te vas como la más grande, pero tu eco resonará en cada niño que empuñe una raqueta. Gracias por llevar nuestra bandera a lo más alto. ¡Eterna!”, subrayó el COE.

El presidente del organismo olímpico español personalizó su mensaje de alabanza: “Hay deportistas que cambian la historia de un país. Y tú, Carolina, lo has hecho con todos nosotros. Una niña de Huelva que llegó a lo más alto en un deporte dominado por los países asiáticos. Algo imposible de explicar”.

Para el Consejo Superior de Deportes (CSD), Carolina Marín enseñó que “la grandeza nace del coraje, el trabajo y la pasión”.

“Cierras una etapa, pero tu legado forma parte ya de la historia del deporte universal y seguirá vivo en quienes, como tú, sueñan en grande. Gracias, Carolina. Gracias, campeona”, remarcó el CSD.

El extenista Rafael Nadal trasladó su enhorabuena a Carolina Marín por una carrera “espectacular” y por la “lucha, talento y superación" demostradas. “Y por lograr hazañas que hace años parecían imposibles en España. ¡Disfruta de tu nueva etapa!”, escribió Nadal.

La Federación Española de Bádminton destacó su trayectoria “extraordinaria, que la sitúa como una de las mejores deportistas de la historia” que ha cambiado “para siempre” el rumbo de este deporte de raqueta en España y en el mundo.

“Será un momento único para rendir tributo a una deportista irrepetible y agradecerle todo lo que ha dado al bádminton español, en un entorno que simboliza su legado”, señaló la Federación en alusión al homenaje que se le va a brindar en Huelva el próximo 12 de abril en la clausura de los Europeos, en los que ya no participará.

Otras federaciones se unieron al reconocimiento, como la de fútbol. “Campeona olímpica, mundial y europea. Leyenda de nuestro deporte. Gracias por habernos dejado formar parte de un viaje tan increíble”, señaló el mensaje de la entidad que preside Rafael Louzán.

LaLiga valoró también el “esfuerzo, ambición y la forma de entender el deporte” de Carolina Marín, que “han inspirado a toda una generación”.

“Es un orgullo tenerte como embajadora de LaLiga, compartir camino contigo y verte crecer dentro y fuera de la pista”, añadió la patronal de clubes del fútbol español.

La todavía vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, además de candidata electoral del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, dio las gracias a la jugadora onubense por “todas las alegrías” que ha dado “y por llevar a Huelva a lo más alto del deporte internacional”.

Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la jugadora onubense es "uno de los mayores talentos de la historia del deporte español", además de "un extraordinario ejemplo de superación" por "su enorme fuerza de voluntad".

La anterior ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, se unió a la despedida: “Gracias por dejarme conocerte. Tu esfuerzo, tu valentía y tu forma de levantarte siempre te han convertido en mucho más que una campeona. Eres un referente por muchos motivos. Gracias por todo”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, definió a Carolina Marín como "una leyenda que hizo posible lo imposible y que ha sido ejemplo de trabajo y superación". "Tu camino en las pistas termina aquí, pero tu legado no tiene fin", añadió el dirigente del PP.