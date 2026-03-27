Combatir el odio en el fútbol desde una temprana edad

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

«Negro, p... negro, hijo de p...». Éstos son los insultos más comunes en los espacios deportivos, sobre todo en el fútbol. Así lo destacaron los mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil y miembros de Antiviolencia que estuvieron presentes en la charla sobre delitos de odio que tuvo lugar en la tarde del jueves en la Casa de la Cultura de Ponferrada. Se trata de una lacra que se quiere erradicar del deporte y para ello se realizan actividades que empiezan por los más pequeños: por el fútbol base.

En la charla estuvo presenet el árbitro de 1ª División César Soto Grado. El abulense habló del protocolo en los cambios y de dar ejemplo ya a los pequeños: «Somos responsables de los partidos. Antes de aplicar un protocolo, hay que hablar con los capitanes, sobre todo en caso de racismo. Es vital respetar el protocolo y estar al lado del jugador que sufre ese odio. Debemos y tenemos que acabar con este tipo de conductas y si hay que suspender el partido, se suspende».