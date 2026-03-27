El Andorra sin portero ni goleador en León

El virus Fifa golpea a la Segunda División española y al FC Andorra, que visita el Reino de León este domingo a partir de las 16.15 horas, no es una excepción. Carles Manso, entrenador del equipo andorrano, no puede contar con su portero Áron Yaakobishvili, conocido como «Yako» o «Billy», porque ha sido convocado por la selección absoluta de Hungría. Se trata de un destacado portero húngaro nacido en 2006 y cedido por el FC Barcelona al club andorrano hasta junio de 2026. Además, el delantero y goleador del FC Andorra Kim Min-Su acude a la llamada de la sub-23 de Corea de Sur y tampoco estará frente a la Cultural en el Reino de León. Pese a estas dos bajas, el cuadro andorrano contará con el guardameta Jesús Lázaro Owono Ngua, que se ha convertido en el portero por el que se decanta Carles Manso desde hace cinco partidos. El cancerbero apuesta por quedarse en Andorra para poder jugar los partidos de las jornadas 32 y 33 ante la Cultural Leonesa este domingo y frente al Málaga el Miércoles Santo 1 de abril.

Owono defenderá la portería del FC Andorra en el Reino de León, porque el portero es el máximo interesado en mantener la titularidad en el equipo para no perder dicha condición a causa de acudir a la llamada de su selección. El meta de Guinea Ecuatorial ahora mismo está por encima de Áron Yaakobishvili para Carles Manso.

El otro portero de la plantilla Ratti ha perdido protagonismo.

DOMINGO DE LAS PEÑAS

La Federación de Peñas Culturalistas celebrará este domingo el 'Día de las Peñas' con actividades antes de que ruede el balón en el Reino. Comenzarán a las 11.00 horas en la zona del Fondo Norte hasta el Ifycel. Arranca con una visita guiada al estadio para niños y niñas peñistas. Después a media mañana, apertura del bar, hinchables, circuito de coches, futbolines y dianas. A continuación, a las 13.00 horas, concierto de Andrea Camel en un bus descapotable. A las 14.00 horas, paellada. Y finalmente, el saque de honor en el encuentro Cultural-FCAndorra a cargo de la Peña Toribio Morán, la más antigua.

Jesús Owono defenderá la portería del FC Andorra en el Reino de León y declina ir a la llamada de Guinea Ecuatorial