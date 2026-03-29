El Atlético Astorga no puede con el Fabril

El Atlético Astorga no pudo mantener su racha positiva. El reto era complicado frente al líder Deportivo Fabril y así se refrendó sobre el terreno de juego donde los maragatos, a pesar de intentar jugar sus bazas, cedía por un claro 3-0.

Desde el pitido inicial, el Fabril dejó claras sus intenciones, imponiendo un ritmo alto y una presión adelantada que complicó enormemente la salida de balón del conjunto maragato, que acudía al encuentro con bajas importantes, entre ellas la de tres de sus defensas titulares (Ceínos, Jesu y Manso).

El Atlético Astorga intentó sostenerse a través del orden defensivo y la disciplina táctica en los primeros minutos, pero con el paso del tiempo fue cediendo terreno ante el empuje constante del filial coruñés, que encontraba espacios y generaba llegadas con relativa facilidad. Además, las primeras amonestaciones condicionaron el planteamiento del Atlético Astorga, obligando a varios jugadores a medir sus entradas y reduciendo la agresividad en la recuperación del balón.

El Fabril, cómodo en el dominio, insistía una y otra vez hasta encontrar el premio en el tramo decisivo del primer tiempo. Fue en el minuto 37 cuando Areosa logró abrir el marcador tras una jugada bien construida, en la que la defensa visitante no consiguió despejar el peligro, dejando al rival en una posición clara. El tanto supuso un golpe importante para el Astorga, que apenas tuvo tiempo de reorganizarse antes de encajar el segundo gol apenas cuatro minutos después, cuando Dipanda aprovechó un desajuste defensivo para ampliar la ventaja.

Tras la reanudación, el técnico visitante introdujo cambios con la intención de revitalizar al equipo, buscando mayor profundidad y dinamismo en ataque para intentar recortar distancias.

Sin embargo, pese a una ligera mejora en la actitud y a un intento de adelantar líneas, el Astorga siguió encontrando muchas dificultades para inquietar al rival, que se mantenía sólido, bien organizado y sin conceder espacios en su propio campo.

Las imprecisiones en los últimos metros y la falta de claridad en la toma de decisiones impidieron que plantel maragato generara ocasiones peligrosas. Y eso que lograba igualar el dominio en el juego a su rival.

Mientras tanto, el Fabril continuaba gestionando el partido, alternando fases de posesión con transiciones rápidas asestando el golpe definitivo con su tercer gol en el minuto 76.