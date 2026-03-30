Vuelve la Liga de Debutantes a la urbe de Camponaraya

Publicado por M. Macías León Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se ha celebrado en Camponaraya, auspiciada por su alcalde Eduardo Morán, la primera jornada de fútbol en la calle para la categoría de debutantes. Los participantes fueron niños y niñas nacidos en los años 2020 y 2021. La organización corrió a cargo de la Federación de Fútbol Bierzo y Laciana, mientras que también hay que tener en cuenta el patrocinio del Ayuntamiento de Camponaraya y la colaboración de su club de fútbol local. Es ya la sexta edición de este evento que ha triunfado entre niños y familias.

Como siempre, fue un éxito de asistentes, quienes presenciaron a los pequeños jugar y dar sus primeras patadas a un balón de fútbol en público. Participaron un total de 15 equipos de ocho clubes diferentes de la comarca del Bierzo: Ponferradina, Flores del Sil, Naraya, Cuatrovientos, Atlético Bierzo, Atlético Bembibre, Cacabelense y CD La Morenica.

Habrá dos jornadas más de esta Liga de Debutantes en suelo berciano; en abril se trasladará hasta Cubillos del Sil y en el mes de mayo la sede será el municipio de Sobrado.