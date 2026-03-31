Oro y plata para Aitor Fernández

Aitor Fernández, Álvaro Álvarez, Sergio Luna y Miguel Nevares con el resto de pescadores de la selección de Castilla y León, flamantes campeones nacionales.DL

Un subcampeonato individual y hasta cuatro oros por equipos con la selección de Castilla y León fue el sobresaliente bagaje de los pescadores provinciales en el Nacional de Salmónidos Mosca Lago-Orilla celebrado en el embalse riojano de Tricio.

Que los pescadores leoneses son un referente nacional y también internacional dentro de las competiciones de río no lo duda nadie desde hace años. En lago ese papel de primeros espadadas también es palpable. Esta vez fue en agua riojanas donde hasta cuatro pescadores lograron saborear el éxito.

Uno de ellos por partida doble, Aitor Fernández.

Su buen hacer a lo largo de las dos jornadas le permitía estar hasta el final en la puja no solo por las medallas, también por el triunfo que al final se le escapó por apenas diez puntos de las manos. Victoria que fue a parar a manos de otro representante de Castilla y León, Víctor José García Laseca mientras que la tercera plaza tuvo como propietario al gallego David Arcay.

Un puesto del que se quedó a las puertas el astorgano Álvaro Álvarez, cuarto en la clasificación final.

Eso sí, pudo resarcirse de ese sabor agridulce con el oro por equipos con la selección autonómica del que también disfrutaron otros dos leoneses: Sergio Luna (fue el 42º individual) y Miguel Nevares (el 58º).

Rubén Santos Becerro, que competía con el equipo de Extremadura, finalizaba en el puesto 22 a nivel individual tras acariciar durante la primera parte de la competición los puestos de podio. Por selecciones autonómicas fue sexto. Un peldaño más arriba en este apartado quedaba el también leonés Miguel Bao con Asturias (a nivel individual acabó el 25º).