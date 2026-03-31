La Ponferradina tiene cinco rivales directos hasta el final

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Es tal la igualdad que tiene el grupo I de 1ª RFEF, que en los dos meses que quedan de Liga buena parte de los oponentes de la Deportiva son rivales directos a día de hoy en la procura de un puesto de fase de ascenso. 4 de los próximos 5 partidos son ante ese tipo de rivales y 5 de los 8 que quedan también, aunque según avancen las jornadas, quizá alguno deje de serlo o si la Deportiva suma malos resultados, sería ella la que dejaría de ser rival directo de los conjuntos que pelean por los puestos 3º, 4º y 5º, que a día de hoy son los que están abiertos a esa lucha.

En estos tres próximos fines de semana el conjunto blanquiazul se medirá a AD Mérida (4 de abril), Pontevedra (12) y Barakaldo CF (19). Tienen 44, 47 y 43 puntos (y un partido menos) respectivamente. Y tras el paso del líder Tenerife por El Toralín, que podría llegar ascendido o incluso ascender en Ponferrada a finales de este mes, llegará otro duelo que a día de hoy parece muy importante como es la visita al Zamora CF (46) para abrir mayo. El último oponente directo a día de hoy es el Bilbao Athletic, que llegará al municipal ponferradino en la última fecha de la Liga, quién sabe si con algo en juego para alguno.

En el grupo I la pelea por una plaza de play off parece llegar hoy hasta el 12º puesto, aunque si el Arenas Club gana el fin de semana y también vence en el aplazado ante el Pontevedra en una semana, podría sumarse a la lista.

El grupo II no es muy diferente al I. Con tres equipos en la pugna por el ascenso directo, hay como mínimo 8 que están pugnando por el 4º y el 5º puesto, aunque el las próximas jornadas, si hay alguna buena racha, aún podría sumarse algún equipo más de los que ahora parecen alejados.

POSIBLE REAPARICIÓN

Hasta 5 de los 6 jugadores que se perdieron el último partido pueden volver a la convocatoria este sábado: Vlad, Moltenis, Frimpong, Keita y Erik Morán. Después de más de dos meses de baja, el futbolista vasco podría reaparecer y ser una pieza más a disposición de Nafti para el centro del campo.