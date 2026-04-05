La lesión de Lucas Ribeiro y la quinta amarilla de Ojeda y Maestre restan

La lesión del atacante brasileño de la Cultural, Lucas Ribeiro, que le obligó a abandonar el terreno de juego del Reino de León este sábado ante el Real Valladolid en el minuto 33 de partido tras ser atendido en el césped por el doctor del club leonés, Salustiano López Contreras, que aconsejó su sustitución del campo, entrando en su lugar por orden de De la Barrera Diego Collado, un futbolista que se fajó y se sacrificó al máximo por el bien del conjunto, hasta se sustituido después de un trabajo impresionante en el minuto 88 del encuentro por Selu Diallo.

Aún se desconoce el alcance exacto de la lesión de Ribeiro, aunque el club podría dar una nota este lunes sobre el periodo estimado para su recuperación.

Además, Thiago Ojeda y Sergi Maestre se perderán por acumular cinco cartulinas amarillas el choque correspondiente a trigesimocuarta jornada de Liga ante el Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes, el domingo 12 de abril, a partir de las 14.00 horas.

TENÉS, ROTURA DE LIGAMENTO

Las pruebas diagnósticas confirmaron que Sergio Canós Tenés sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El atacante cedido por el Valencia CF tuvo que pedir el cambio durante la segunda parte del duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Tenés tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y su tiempo de recuperación de la grave lesión sufrida dependerá de su evolución.