Los leoneses Carla Águila y Alejandro Alonso se imponen en categoría cadete del TyC 2 de Alcalá de Henares

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El torneo de pádel TyC 2 de Alcalá de Henares (Madrid) ha puesto el broche final a varios días de intensa competición, con más de 400 parejas, en los que los menores han vuelto a demostrar el excelente estado de salud de este deporte de raqueta.

En tierras complutenses, los representantes leoneses, Carla Águila Tello y Alejandro Alonso Carrera, han conseguido quedar campeones en las categorías de cadete femenino y cadete masculino, demostrando que el pádel de tierras leonesas tiene un futuro prometedor en los años venideros.

La prueba está encuadrada dentro de las más importantes del circuito peninsular de menores y ha reunido a algunas de las mejores promesas del pádel nacional, que han ofrecido un alto nivel de juego en todas las categorías, desde benjamín hasta júnior.

Igualdad, competitividad y una gran madurez sobre la pista han sido algunas de las notas predominantes que se han podido observar a lo largo del campeonato.