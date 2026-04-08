Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol, reunido ayer miércoles en sede federativa, sancionó con un partido a los jugadores culturalistas Thiago Ojeda y Sergi Maestre, ambos por acumulación de amonestaciones.

Ojeda vio en el partido entre semana de la jornada trigesimotercera disputado en Huesca su décima tarjeta amarilla de la temporada, lo que significa cumplir por segunda vez ciclo por acumulación. Lo normal hubiese sido que se perdiera el siguiente partido, contra el Real Valladolid en el Reino, pero las circunstancias de las vacaciones por la Semana Santa llevaron a que el Comité de Disciplina no se reuniera y, por tanto, la sanción quedase aplazada por una jornada.

La casualidad quiso que contra los castellanos el que viese la amarilla fuese el otro mediocentro titular, Maestre, con lo que la consecuencia para el equipo es que las bajas de ambos dos se juntan para la visita a Granada del próximo domingo 12 de abril a las 14.00 horas.

Esto significa que De la Barrera tendrá que pensar en alternativas. Si Radoja, que lleva varios días con molestias llegase a recuperarse, la variable parece a priori sencilla: poner en el medio al serbio junto con Bicho, que realizó unos excelentes minutos de juego cuando salto al campo del Reino en la última jornada sustituyendo al propio Maestre.

Si Radoja no se recupera, son dos las que parecen las opciones más factibles; o bien situar como medio más defensivo a Peru Rodríguez, posición que ocupó alguna vez en la cantera de Zubieta o darle la posibilidad de mostrar sus condiciones a Yayo, único jugador de campo que aún no ha dispuesto de minutos con De la Barrera.