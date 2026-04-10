Rubén de la Barrera apuesta por el triunfo en Granada

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, solo piensa en un resultado para el partido que su equipo librará frente al Granada el domingo a las 14.00 horas: el triunfo. Y eso que no podrá contar con hasta cuatro jugadores frente al plantel nazarí. «Pese a las bajas, el objetivo pasa por salir de Granada con los tres puntos. Luego ya veremos qué pasa en el Reino contra el Córdoba». Y es que tras la victoria de la pasada jornada en el Reino ante el Real Valladolid el panorama, ya de por sí complicado, se ve con otra perspectiva más favorable.

Eso sí, De la Barrera lo tiene claro. Lo que no quiere es un partido abierto, de ida y vuelta frente al Granada debido a la facilidad que tiene los andaluces de sacar provecho de las transiciones. «Lo que propone el Granada, a priori, es muy diferente a lo que nos encontramos ante el Valladolid. Sería más parecido al Andorra o Castellón, un equipo más agresivo que va. No va a ser un partido fácil. No hace mucho estaban en Primera División y tienen jugadores que individualmente resuelven y que colectivamente también te pueden dañar, y mucho. Eso sí, si jugamos como podemos hacer y espero seguro que vamos a tener nuestras opciones».

Para el técnico de la Cultural, el equipo que dirige Pacheta «tiene muchos recursos y un centro de campo de mucho nivel junto con gente arriba que, como les des tiempo y espacio, hacen daño seguro: un partido descontrolado y caótico para nada nos interesa», apostillaba De la Barrera respecto a su rival del domingo.

La reciente victoria ante el Real Valladolid, que ha roto una racha de más de cuatro meses y 16 partidos sin conocer la victoria, «ha supuesto un alivio porque te suelta y te libera», recalcaba el técnico de la Cultural. Las bajas de Ojeda y Maestre por sanción y Radoja y Lucas Ribeiro por lesión, obligarán al entrenador culturalista a modificar, no solo de jugadores, sino también posiblemente de esquema ante el Granada, sin descartar ninguna de las posibilidades que se le abren para cubrir estas ausencias. «Podemos jugar con un central más, un centrocampista de otro perfil o puede que salgamos con dos puntas», precisaba el técnico culturalista sin querer dar pistas respecto a la confección del once inicial que saltará el domingo al terreno de juego del Nuevo Los Cármenes.