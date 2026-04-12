La Peña puede golear y vence al final

Publicado por A.F.R. León Creado: Actualizado:

PEÑA/VIDAL 3

Martín, Víctor (Marcos, min 46), Diego Castro, Yago, Hugo Martínez (Hugo Morán, min 80), Coladilla, Álex, Asier (Mikel, min 46), Marquitos, Fraguas (Joe, min 46) y Ricardo.

HELMÁNTICO 2

Santos, Santi (Adrián, min 60), Ángel, Álex (Rodrigo, min 46), Bruno, Davit, Jorge, Lucas, Manuel, Sergio y Hugo (Diego, min 72).

Goles: 1-0, min 12: Marquitos; 1-1, min 28: Manuel; 1-2, min 35: Sergio, 2-2, min 89: Ricardo; 3-2, min 90: Ricardo. Árbitro: Daniel Santos Fresno, asistido en las bandas por Carlos González Sánchez y Daniel Blanco González. Amarilla a los locales Víctor, Hugo Martínez y Ricardo; por los visitantes la vio Davit. Roja directa a José Roberto, en el banquillo. Incidencias: La Palomera.

La Peña logró un triunfo ante el Helmático que le mete de lleno en la pelea por el play off de ascenso a Nacional Juvenil (3-2). Un encuentro en el que el equipo peñista mereció golear en la primera parte tras el tanto que abrió el marcador de Marquitos tras asistencia de Fraguas. Tras errar los peñistas hasta cuatro ocasiones clarísimas en el primer acto, en dos fallos atrás se adelantaron los visitantes, hasta que Ricardo dio la victoria en una espesa segunda parte.