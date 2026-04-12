Diario de León

Entrenador del Granada CF

Pacheta: «Hablar de los árbitros no me gusta, pero creo que no nos benefició ni tampoco perjudicó»

ANTONIO L. JUÁREZ

ANTONIO L. JUÁREZ

Ángel Fraguas
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Ángel FraguasCoordinador de Deportes
Redacción

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El técnico del Granada, Pacheta, aseguró: «Sabíamos que la Cultural es un equipo que esconde bien el balón, al que tienes que presionar ya desde el portero para que no jueguen al ritmo que quieren. Tienen un modelo muy claro de posesión que intentamos neutralizar».

A continuación, manifestó: «Sé que se está hablando bastante del arbitraje. Sufrimos dos expulsiones y ellos una, pero no me gusta hablar de los árbitros, no creo que nos haya beneficiado ni perjudicado. El penalti no lo vi, pero me dicen en mi equipo que es penalti. En cuanto a la expulsión de Jorge Pascual, no sé lo que le habrá dicho, lo reflejará el acta, pero está claro que algo habrá dicho».

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