El VARDiario de León: «De la Barrera se expone a una sanción tras sus críticas al árbitro"

La tertulia 'El VARDiario de León' analizó la jornada deportiva, con especial hincapié en la actuación arbitral del partido Granada CF-Cultural, que concluyó con derrota culturalista por 1-0. Manolo Volkscooter se quejó de las decisiones arbitrales recibidas por la Cultural, «no sólo en este partido, sino a lo largo de la temporada», si bien dejando claro que el equipo leonés «es colista por deméritos propios, no por las decisiones arbitrales», al igual que expuso Juan Simón.

Óscar Díez, por su parte, advirtió: «Rubén de la Barrera se expone a una posible sanción tras sus críticas al arbitraje después de la derrota ante el Granada (1-0) del domingo en Los Cármenes». Y no le falta razón, según apostilló Ángel Fraguas: «Al denunciar una acción 'premeditada' y afirmar que 'un arbitraje así juega con el trabajo de mucha gente, de las familias y de una ciudad entera', el técnico podría enfrentarse a una sanción grave por parte del Comité de Competición».

En situaciones similares, los comités disciplinarios suelen actuar contra entrenadores que cuestionan la honestidad de los colegiados.