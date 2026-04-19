Dos finales para el Atlético Astorga y un reto: asegurarse la permanencia. Los maragatos lo tienen en su mano aunque para ello necesitan poner fin a una racha de resultados que en las últimas jornadas no le han acompañado.

El empate frente al Burgos Promesas, que certificada su descenso, no favoreció a los de José Luis Lago que ahora tienen por delante dos encuentros en el que ganar, fundamentalmente en el primero de ellos, se convierte no en necesario sino obligatorio.

Con 41 puntos, los maragatos se encuentran en la sexta posición por la parte baja, la que a día de hoy le podría obligar a jugar la eliminatoria por la permanencia (por puntuación incluso evitarla, ya que la jugarían los cuatro peores de los cinco grupos que conforman la categoría y los verdes a día de hoy son los que mejor estadística reflejan).

El próximo domingo le llega la hora de la verdad a los astorganos. En un horario poco habitual en La Eragudina como las 12.00 horas, los maragatos reciben a un directo rival como la Sarriana a la que empataron en la primera vuelta y a la que aventajan en un punto. Ganar supondría dejarla ya a cuatro puntos con tres por jugarse. Un buen escenario, pero para el que los de José Luis Lago necesitan mejorar la imagen de las últimas jornadas, especialmente en las dos que ha disputado el once astorgano en este tramo de competición como local, las más recientes, en las que cedían frente a un Lealtad que descendía la siguiente semana y el pasado sábado empataban con un Burgos Promesas, que ya es equipo con ese resultado de Tercera Federación.

Además, los maragatos podrían dejar ese puesto 13º tan problemático ascendiendo algún peldaño que le abriría las puertas a una dosis de más tranquila: y es que por encima del equipo leonés se encuentran el Langreo, Rayo Cantabria y Marino de Luanco por este orden con solo un punto más. En el caso de los de Luanco con el duelo directo ganado mientras que con el Langreo está empatado y con los cántabros perdidos. En el caso de los enfrentamientos por un posible empate que se pudiera producir entre ambos los verdes estarían bien posicionados, ya que con los cuatro empatados a puntos mostrarían en su zurrón tres triunfos.

Pero eso debe importar menos a un Atlético Astorga que se juega la vida frente a la Sarriana el domingo. Ganar lo llevaría a los 44 puntos y con la única amenaza para la última jornada del Valladolid Promesas si este logra ganar en la penúltima al intratable líder Deportivo Fabril.

Si los de José Luis Lago hacen los deberes la última jornada, incluso posibilitaría evitar hasta mirar de reojo la eliminatoria por la permanencia si logra puntuar en el feudo de un UD Ourense que tiene ya casi en la mano su presencia en el play off de ascenso.

Todo son cábalas para un Atlético Astorga que depende de sí mismo para lograr el objetivo y que espera que para ese trascendental encuentro ante la Sarriana el próximo domingo de 26 de abril en La Eragudina su afición responda como lo ha hecho hasta ahora y las gradas del estadio maragatos presenten un ambiente como en los mejores días.

La importancia del partido es un aliciente más para un club que pretende también que la ciudad se vuelque para un encuentro a vida o muerte, hablando a nivel deportivo en el que, de salir airoso, el equipo podría dar un paso definitivo para cerrar su primer año en la Segunda RFEF alcanzando el objetivo de mantener la categoría.