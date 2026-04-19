Las chicas del Caja Rural Cleba no tuvieron nunca opciones en Barakaldo contra el Zuazo

Publicado por Garikoitz Barakaldo Creado: Actualizado:

Caja Rural Cleba se estrelló en su visita al Municipal de Gorostiza (36-23). La falta de intensidad defensiva, en contraste con el muro impuesto por Balonmano Zuazo Femenino, dejó sin opciones a las leonesas desde el inicio en un encuentro en el que las locales llegaron a tener una renta de hasta 14 goles.

Salió más que enchufado el conjunto local ante un Caja Rural Cleba adormilado que vio cómo su rival le robaba los dos primeros balones, saliendo rápido a la contra para colocar el 2-0 en el marcador en apenas un minuto y medio. No conseguían sacudirse la presión del rival las de Leo Álvarez, que tras un error en el pase y otro robo de balón de las locales se veían pronto con 4-0 en contra en el electrónico.

Ya en la segunda mitad, probaba el técnico leonés con un cambio en la portería, pero tampoco Velasco conseguía detener los lanzamientos de un Zuazo que apenas encontraba oposición en una débil defensa rival y seguía jugando a placer. Itahisa conseguía romper la sequía de su equipo, pero la situación no mejoraba y a falta de 15 minutos las de Barakaldo ganaban ya de 12 goles (27-15). Hasta 14 goles llegó la diferencia a 9 minutos para la conclusión (31-17), una máxima que Cleba apenas redujo.