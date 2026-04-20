El Ule Sprint obtiene grandes resultados en el Campeonato Autonómico Absoluto de Clubes

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Las pistas del Campus de Vegazana fueron la sede este sábado del Campeonato Autonómico Absoluto de Clubes, una de las citas más destacadas del calendario por equipos. La competición reunió a los ocho mejores clubes de la comunidad en categoría masculina y femenina, en una intensa jornada en la que, a la postre, cada prueba fue fundamental para el resultado final.

El Ule Sprint Atletismo firmó una actuación de clase mundial, con un rendimiento especialmente destacado en la categoría femenina, donde se proclamó campeón autonómico con una gran superioridad competitiva en prácticamente todas las pruebas desde el inicio hasta el final de la competición.

Las atletas leonesas lograron ocho victorias y seis segundos puestos en las 20 pruebas del programa, un registro que refleja su solidez y que les permitió conquistar el título de forma muy clara. Una actuación colectiva muy completa que confirma el excelente momento del grupo.

El conjunto masculino también completó una actuación muy sólida, alcanzando una meritoria tercera posición con varios resultados individuales de gran nivel, que resultaron decisivos para la suma final de puntos. Este resultado reafirma el gran momento del atletismo leonés y consolida al Ule Sprint Atletismo como uno de los referentes del panorama autonómico.

Campeonato Provincial sub-14 y sub-16

Además, al día siguiente, en el mismo escenario, se celebró el Campeonato Provincial de las categorías sub-14 y sub-16, donde el club volvió a mostrar su fortaleza en las categorías de formación, sumando cerca de una treintena de medallas entre ambas categorías, que reflejan el trabajo de base y la progresión de sus jóvenes atletas.

La siguiente cita clave para el equipo femenino será la primera jornada del Campeonato de España de Clubes, que se disputará el próximo día 25 de abril en las pistas de la Universidad de León. El conjunto leonés luchará por situarse en las primeras posiciones frente a rivales de gran nivel como el San Sebastián, la Ría Ferrol y el Scorpio de Zaragoza.