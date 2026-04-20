Una SenenChallenge de oro

La SenenChallenge ha consolidado su crecimiento con una tercera edición que supone un punto de inflexión en su trayectoria. Vega de Gordón se transformó durante el pasado fin de semana en el epicentro del trail, gracias a un formato ampliado que combinó competición, actividades paralelas y una notable implicación de la localidad.

La apuesta por un evento de dos días permitió enriquecer la experiencia con una programación diversa que incluyó charlas técnicas, propuestas familiares y espacios dedicados a la gastronomía y el ocio, generando un ambiente continuo en torno al deporte de montaña.

Claudia Corral fue la ganadora femenina del domingo.ANTONIO CASTAÑO

El domingo se disputó la media maratón de montaña SenenChallenge, la prueba principal del evento, con 21 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo. En ella destacó con claridad el corredor internacional Manuel Merillas, del equipo New Balance, que firmó una victoria contundente.

El leonés completó el recorrido en 2h08:56, marcando diferencias desde los primeros compases.

Tras él, Félix Rojo (Club de Montaña Valdeón) fue segundo con 2h19:01, mientras que Álvaro García (OSSO Trail Team) cerró el podio masculino con 2h28:41.

En la competición femenina, la atleta del Scarpa Team Claudia Corral, subcampeona del mundo sub-23, se hizo con la victoria tras dominar la carrera de principio a fin. Corral cruzó la meta en 2h39:10, por delante de Mayka Bueno (DLC Trail Team) y Patricia Muñoz (Solorunners Valladolid), que completaron el podio.

El nuevo formato incluyó también una prueba de 11 kilómetros disputada el sábado, que junto a la carrera dominical configuró una clasificación combinada. En ella se impusieron Daniel Soria y Patricia Muñoz, quienes demostraron una gran regularidad.

Más allá del plano competitivo, la SenenChallenge sigue evolucionando como evento. Su capacidad para integrar deporte, entorno natural y dinamización local refuerza su posición como una de las citas destacadas del norte peninsular, consolidando un modelo que va más allá de la carrera para ofrecer una experiencia completa en torno al trail.